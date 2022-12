Auto elettrica: cos’è e perché è conveniente noleggiarla

Le auto elettriche rappresentano ormai il futuro: questi mezzi di mobilità alternativa, alimentati solo ad energia elettrica o in modalità hybrid sono infatti destinati a diffondersi sempre di più nei prossimi anni. D’altronde, le auto elettriche sono le uniche in grado di garantire una riduzione significativa delle emissioni di CO2 nell’atmosfera e andranno sostituendo, seppur in modo graduale, i veicoli alimentati a diesel e benzina.

Nonostante tutto questo, al giorno d’oggi sono ancora pochi coloro che scelgono di acquistare un’auto elettrica di proprietà, e il motivo è piuttosto semplice: conviene di gran lunga noleggiarla a lungo termine e adesso vedremo nel dettaglio perché.

Auto elettrica: perché conviene il noleggio a lungo termine

Ad optare per la formula del noleggio auto elettrica sono sempre più persone, perché i vantaggi sono effettivamente parecchi. Vediamo insieme i principali.

# Spesa da sostenere

Scegliendo il noleggio a lungo termine non occorre sostenere alcun costo ingente: ci si limita a corrispondere un canone mensile senza essere costretti a versare una considerevole somma concentrata in un solo momento. Noleggiando un veicolo elettrico, inoltre, vi è anche una riduzione dei costi di mobilità dovuti al minor prezzo dell’elettricità rispetto al tradizionale fuel, e al risparmio sul costo del bollo.

# Valore del veicolo e risparmio sui costi di manutenzione a lungo termine

Optando per il noleggio a lungo termine non ci si deve preoccupare della svalutazione del veicolo che avviene in un periodo di tempo limitato. Una volta terminato il contratto, infatti, è possibile restituire l’auto alla concessionaria senza alcun obbligo di riscatto, evitando in questo modo che una vettura acquistata per una certa cifra dopo qualche anno abbia un valore sensibilmente ridotto. Anche dal punto di vista della manutenzione i vantaggi del noleggio sono molti: assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione RCA o altre spese possono essere già incluse nel contratto di noleggio, permettendo quindi di viaggiare in serenità.

# Vantaggio zero emissioni delle auto elettriche

Un altro motivo per cui conviene il noleggio a lungo termine di un’auto elettrica è che questo tipo di veicolo, dotato di tecnologie all’avanguardia, permette un minor impatto ambientale sia dal punto di vista dell’inquinamento che dell’effetto acustico. Un veicolo elettrico, infatti, non genera emissioni ed è silenzioso, caratteristica non da poco che lo rende ancora più piacevole alla guida.

# Possibilità di cambiare veicolo dopo qualche anno

Infine, in molti scelgono il noleggio di auto elettriche piuttosto che acquistarle perché così facendo hanno la possibilità di cambiare veicolo entro qualche anno. D’altronde, queste sono vetture che vengono costantemente aggiornate, ed è dunque un notevole vantaggio poter cambiare modello velocemente, senza essere costretti a guidare sempre la stessa auto.

