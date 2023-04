Bonus trasporti 2023, riapre oggi la piattaforma digitale per fare richiesta

Al via da oggi la piattaforma digitale per chiedere il bonus trasporti 2023, un contributo fino a 60 euro per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile o annuale al trasporto pubblico

Riapre la piattaforma digitale per chiedere il bonus trasporti 2023. Dalle 8 di oggi è attiva la piattaforma digitale per la richiesta del Bonus trasporti, accessibile tramite SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE) all’indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it.

Bonus trasporti 2023, come fare

La domanda per accedere a questo incentivo può essere inviata accedendo al portale con SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE) e permetterà di ricevere un contributo fino a 60 euro valido per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia.

Le domande potranno essere inoltrate da persone con reddito complessivo non superiore a 20mila euro nel 2022. In sede di compilazione del Form sull’applicazione web viene richiesta l’autocertificazione attraverso la spunta di un’apposita casella. Non è necessario l’ISEE.

Sono 100 i milioni di euro a disposizione, a valere sul Fondo istituito presso il Dicastero come previsto dal decreto-legge 14 gennaio 2023 n. 5, convertito con legge del 10 marzo 2023 n. 23 e dal decreto n. 4/2023 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ciascun beneficiario potrà chiedere un Bonus trasporti al mese, entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento risorse. Restano esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

🚌🚉 Da oggi è possibile richiedere il #Bonustrasporti sul sito https://t.co/IRVxziI5ZS. 👉 Per ulteriori informazioni vai alla pagina: https://t.co/gQwCXgxFCq. 🔎 Per chiarire i tuoi dubbi, consulta le FAQ: https://t.co/8zZ99k1KM4. pic.twitter.com/uukMrO0Ei3 — Ministero Lavoro (@MinLavoro) April 17, 2023

Chi può chiedere il bonus trasporti

Il buono è riconosciuto alle persone fisiche che, nell’anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro. Il bonus si può chiedere per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico.

Il richiedente accede con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) e indica il codice fiscale del beneficiario, ad esempio il genitore può richiedere il bonus per il figlio minorenne.

Il buono sarà nominativo e utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile durante il mese in corso.

Quanto vale il bonus trasporti

Il valore del buono non può superare l’importo di 60 euro. E verrà determinato dall’importo dell’abbonamento annuale o mensile che si intende acquistare.

Il buono è valido per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ancora per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il bonus non è cedibile e non incide nel calcolo dell’ISEE.

