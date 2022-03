Caro benzina, prezzi dei carburanti in discesa. MDC: il decreto non basta

La discesa dei prezzi dei carburanti è iniziata ieri pomeriggio con il taglio delle accise previsto dai decreti del Governo. Per MDC non basta e si rischia la beffa per milioni di consumatori, anche perché c’è una “giungla dei prezzi”

La discesa dei prezzi dei carburanti è iniziata ieri pomeriggio, quando le compagnie hanno cominciato a tagliare i prezzi consigliati di 30,5 centesimi al litro e di 5,5 cent quelli del Gpl. Il taglio delle accise deciso dal Governo è stato dunque applicato a partire da ieri a metà giornata. Per il Movimento Difesa del Cittadino, che nei giorni scorsi ha avviato una campagna antispeculazioni e anti rincari, la situazione è comunque caotica. L’associazione denuncia una “giungla dei prezzi” a livello nazionale.

Prezzi dei carburanti, partito il taglio delle accise

Il taglio delle accise deciso dal governo ed entrato in vigore ieri, spiega Staffetta Quotidiana, è stato recepito sui listini dei prezzi dei carburanti alla pompa a partire da ieri a metà giornata, quando Eni, IP, Q8 e Tamoil hanno tagliato i prezzi consigliati di benzina e gasolio di 30,5 centesimi al litro (25 di accisa cui si aggiungono altri 5,5 di Iva sull’accisa).

Per Eni e Q8 taglio di 5,7 cent sul Gpl (4,7 cent più Iva), per IP e Tamoil di 5,5 cent.

«Il risultato – spiega Staffetta – è che questa mattina i prezzi si sono assestati, in media nazionale, poco sopra quota 1,7 euro/litro per la benzina e il gasolio e intorno a 0,85 euro/litro sul Gpl».

MDC: le misure valgono solo fino al 22 aprile

Ma sul caro benzina e sui prezzi dei carburanti, dice il Movimento Difesa del Cittadino, il decreto legge pubblicato ieri in Gazzetta non basta e si rischia la beffa per milioni di consumatori. L’associazione denuncia che le speculazioni alle pompe ai danni dei consumatori stanno continuando. Ed esprime perplessità sulle norme anti aumenti contenute nel Decreto Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Prima di tutto, le misure varranno per 30 giorni e non fino alla fine di aprile.

«Da una attenta lettura dell’articolo 1 – spiega MDC – si evince innanzitutto che il calmieramento si applicherà dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo, ovvero al 22 Aprile e non al 30 come inizialmente annunciato».

C’è poi il rischio, prosegue, che la norma abbassa prezzi «non abbia l’effetto di ridurre di 30,5 centesimi di euro i prezzi di benzina e gasolio, perché molti benzinai la ritengono applicabile non al carburante già immesso per il consumo e giacente nei serbatoi degli impianti».

Si aggiunge a questo il fatto che i prezzi a livello nazionale sono molto vari.

«Il monitoraggio che stiamo realizzando in tutto il Paese attraverso le nostre sedi territoriali e le segnalazioni degli iscritti ci confermano una vera giungla dei prezzi – dichiara il presidente MDC Antonio Longo – Si va da 1.95 € a 2.40 €, con eccezioni nelle zone di confine come il FVG dove, invece si registrano costi intorno a 1.50 € per la concorrenza della Slovenia. Si tratta quindi non di reali costi sopportati per la guerra, ma di vere e proprie truffe e speculazioni che il Governo non può limitarsi a denunciare, ma deve combattere e sanzionare».

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!