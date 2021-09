Da oggi la Settimana europea della Mobilità. Slogan: “Muoviti sostenibile… e in salute”

“Muoviti sostenibile… e in salute” è il tema dell’European Mobility Week, la Settimana europea della mobilità, che si celebra da oggi al 22 settembre.

Si rinnova dunque l’appuntamento con l’evento dedicato alla mobilità sostenibile con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei cittadini su questi temi, sempre più centrali nel legame fra trasporti, ambiente, sostenibilità degli spostamenti ed esigenze del clima. Lo slogan di quest’anno è “Move Sustainably. Stay Healthy” e mette insieme mobilità sostenibile e salute, sicurezza e salubrità delle scelte di mobilità sostenibile. La Settimana europea della mobilità è arrivata quest’anno alla sua ventesima edizione.

Questa edizione del ventennale, intitolata “Muoviti sostenibile…e in salute” è incentrata sulla sicurezza e sulla salubrità delle scelte di mobilità sostenibile.

«La scelta dello slogan “Muoviti sostenibile…e in salute” – spiega il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, che ha adottato il nuovo nome (Mims in sigla) – rende omaggio alle difficoltà che il mondo intero ha dovuto affrontare durante la pandemia di Covid-19 ed è anche un invito a riflettere sulle opportunità di cambiamento derivanti da questa crisi sanitaria senza precedenti. Proprio su questo tema le città e le amministrazioni locali hanno proposto indicazioni creative e senza precedenti alla pandemia e la Settimana Europea della Mobilità intende celebrare la resilienza delle città e i loro successi, sostenendo lo slancio e le tendenze iniziate lo scorso anno, come l’aumento della mobilità attiva e l’uso della mobilità a basse o zero emissioni».

Mobilità sostenibile e PNRR

Fin dal cambio del nome, prosegue il Ministero, il Mims ha dato grande attenzione al tema della mobilità sostenibile evidenziando l’importanza di promuovere la ripresa economica del Paese in modo sostenibile, anche sul piano sociale e ambientale, dando anche rilievo ad una visione di sviluppo, in linea con le attuali politiche europee e i principi del Next Generation Eu. Le risorse destinate alla mobilità sostenibile, che saranno gestite dal Mims, vengono sia dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), incluse quelle del Fondo Complementare, sia da altre fonti nazionali e comunitarie.

Nell’ambito del Piano di ripresa (PNRR), nella missione Rivoluzione verde e transizione ecologica, ci sono ad esempio risorse per lo sviluppo di un trasporto locale più sostenibile, non solo ai fini della decarbonizzazione ma anche come leva di miglioramento complessivo della qualità della vita. Si tratta, spiega il Ministero, di 8,58 miliardi dedicati al rafforzamento della mobilità ciclistica, allo sviluppo del trasporto pubblico di massa e delle infrastrutture di ricarica elettrica, al rinnovo delle flotte di bus e treni verdi, oltre a procedure più rapide per la valutazione di progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico locale e nel settore del trasporto rapido di massa, che si sommano a 530 milioni dedicati alle sperimentazioni dell’uso dell’idrogeno per il trasporto stradale e ferroviario.

Ad oggi sono 94 le città italiane che aderiscono alla Settimana europea della mobilità, con diverse iniziative che possono essere l’istituzione di una giornata senz’auto, altre iniziative mirate solo nell’ambito della settimana della mobilità sostenibile, oppure misure adottate in modo permanente nell’ambito cittadino.