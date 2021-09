eDreams, MC invia esposto all’Agcm per “possibili pratiche scorrette”

Secondo quanto emerge dalle segnalazioni ricevute da MC, i passeggeri lamentano di “non essere stati messi in condizione da eDreams di evitare il rinnovo automatico del servizio e recedere dall’abbonamento “Prime””

eDreams, Movimento Consumatori invia esposto all'Agcm per "possibili pratiche scorrette"

Dopo aver ricevuto decine di segnalazioni di consumatori, MC ha depositato un esposto all’Agcm per possibili pratiche commerciali scorrette di Vacaciones eDreams, agenzia di viaggi online con sede in Spagna e che opera tramite il sito Internet www.edreams.it.

eDreams, le segnalazioni dei consumatori

In particolare, i passeggeri, tra cui coloro che a partire dall’emergenza pandemica hanno smesso o ridotto i propri viaggi di piacere o di lavoro, lamentano di “non essere messi in condizione da eDreams di evitare il rinnovo automatico del servizio e recedere dall’abbonamento “Prime”, che consente di accedere a sconti in caso di prenotazioni e con un costo fisso annuo”, spiega Movimento Consumatori.

Riferiscono, inoltre, di “aver subito l’attivazione del servizio “Prime”, con addebito del canone, senza averlo richiesto e di avere difficoltà a contattare il call center per ottenere rimborsi in caso di cancellazioni di voli”.

MC chiede, dunque, all’Antitrust di aprire un’istruttoria sul comportamento dell’agenzia di viaggi e un eventuale procedimento sanzionatorio.