Estate 2020, tutti al parco acquatico. Quanto si paga?

Estate 2020 al parco acquatico, così si unisce sole e relax e si evitano lunghi viaggi. Ma quanto verrà a costare una giornata di vacanza in un parco vicino casa? Per Federconsumatori poco meno di 200 euro.

Questa la cifra che secondo l’associazione arriva a pagare una famiglia di quattro persone che decida di trascorrere un’intera giornata al parco acquatico. Anche a voler risparmiare un po’, togliendo dal computo la spesa per giornali riviste e fumetti (qualcuno se le porterà da casa, magari i ragazzini preferiscono andare in piscina) e quella per le creme solari (non si comprano ogni weekend) si arriva comunque alla considerevole cifra di circa 150 euro fra biglietto di ingresso, caffè, colazione, acqua, panini e gelati per tutti. Più il costo del parcheggio auto.

Una giornata al parco acquatico

È quanto afferma l’analisi fatta dall’Osservatorio nazionale Federconsumatori, che ha monitorati i costi medi di una giornata al parco acquatico per una famiglia di quattro persone, due adulti e due ragazzi. Quest’anno la spesa media aumenterà del 3,3% rispetto al 2018.

Sempre meno famiglie si concederanno una vacanza estiva, dice Federconsumatori, e chi partirà sceglierà soprattutto località sulla costa (58%) e montagna: 26% con preferenze in aumento, forse perché la montagna è vista come località nella quale unire relax, vacanza e distanziamento richiesto dall’estate del Covid.

Fra brevi gite e un weekend al mare più vicino, in molti sceglieranno di non partire affatto o di rimandare le partenze a tempi migliori. E cercheranno di trascorrere qualche giornata vacanziera nei parchi acquatici.

L’andamento dei prezzi

Alla luce di tale tendenza Federconsumatori analizza i costi di una giornata presso un parco acquatico, messi a confronto con i dati relativi al 2018.

«Alla luce della contingentazione degli ingressi i biglietti sono aumentati, specialmente quelli ridotti (+11%). Lievi aumenti anche per i generi alimentari distribuiti all’interno dei parchi (+3% per i panini e +2% per i gelati) – dice Federconsumatori – Complessivamente una giornata in un parco acquatico per 4 persone, 2 adulti e 2 ragazzi, costa nel 2020 il 3,3% in più rispetto al 2018».

Per i biglietti, l’associazione stima un costo di 27 euro a persona per gli adulti e 21 euro per i ragazzi mentre circa una cinquantina di euro se ne vanno per colazione, caffè, acqua, panini e gelati per tutti.