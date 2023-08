Una giornata al parco acquatico, per una famiglia se ne vanno 150 euro

Una giornata al parco acquatico, un breve ristoro dall’afa cittadino, quanto può costare? Per una famiglia di 4 persone anche 150 euro. Federconsumatori stima rincari sui biglietti per ragazzi e sui costi delle consumazioni

Con l’estate torrida e le vacanze ridotte ai minimi termini, quale soluzione più gettonata di quella di trascorrere una giornata in un parco acquatico? Fra scivoli, piscine e area relax, i parchi acquatici rappresentano spesso una via di fuga a pochi km dalla città. Non è una soluzione economica, però. Secondo un’analisi di Federconsumatori, per trascorrere una giornata in un parco acquatico una famiglia di quattro persone può arrivare a spendere 215 euro, il 6% in più rispetto allo scorso anno. Già lo scorso anno, i prezzi erano consistenti e si aggiravano sui 200 euro complessivi. Anche scremando un po’ i dati (Federconsumatori mette in conto anche il prezzo di giornali e riviste e quello delle creme solari, di cui magari la famiglia sarà già provvista) si arriva comunque a stimare una cifra di quasi 152 euro per una giornata al parco acquatico.

Gita al parco acquatico, a che prezzo?

L’estate 2023 è segnata da rincari e rinunce da parte delle famiglie. Le stime dell’Osservatorio nazionale Federconsumatori dicono che solo il 39% dei cittadini partirà per le vacanze estive. Oltre il 52% di chi si permetterà quello che è diventato un lusso opterà per un soggiorno di 3-5 giorni, breve, spesso cercando ospitalità presso amici e parenti. Il tempo in città si accompagnerà dunque alla gita sui monti più vicini, alla giornata al mare o all’opzione del parco acquatico. Secondo Federconsumatori, quest’anno gli aumenti dei prezzi si aggirano intorno al 6%.

“La spesa complessiva di una famiglia di 4 persone (2 adulti e 2 ragazzi) per trascorrere una giornata al parco acquatico è di 215,32 euro”, dice l’associazione.

“Il prezzo del biglietto di ingresso – prosegue Federconsumatori – aumenta in misura marcata per i più piccoli (+12%), crescono anche i costi “accessori”, soprattutto quelli per la colazione (visto che per il pranzo molti si attrezzano portandolo da casa o acquistandolo prima dell’ingresso al parco). Nei locali interni a questi parchi, infatti, il prezzo dei prodotti è spesso molto superiore rispetto a bar ed esercizi analoghi situati al di fuori”.

Nei costi calcolati dall’associazione ci sono il biglietto adulti, in media di 23,58 euro, e quello dei ragazzi che costa poco meno di 20 euro, quest’ultimo in aumento del 12% rispetto allo scorso anno. Nel conto della giornata c’è il prezzo di un paio di caffè (1,80 euro l’uno) e di due cappuccini e cornetti per i ragazzi (7,20 per le due colazioni).

Nel conteggio ci sono i costi dell’acqua, di 4 panini (quasi 6 euro l’uno) per un totale di 23,60 euro, e di quattro gelati che possono richiedere poco meno di 15 euro. Sono tutte voci che rincarano fra il 2% e il 5%. Federconsumatori nella stima dei costi mette anche il prezzo del parcheggio, delle creme solari e delle riviste. Scorporando il costo di solari e riviste, si arriva a quasi 152 euro per una giornata in un parco acquatico.

