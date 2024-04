Contraffazione, Adiconsum promuove l’educazione alla legalità nelle scuole

La contraffazione è un fenomeno che minaccia non solo l’economia globale, ma anche la sicurezza e la salute dei consumatori. Sono molteplici i prodotti falsificati che spesso imitano marchi noti e di qualità, un tema ampiamente approfondito nel quarto report annuale di Amazon, dove la contraffazione rappresenta una sfida significativa per aziende, per i consumatori e per gli organi di controllo. Tuttavia, una nuova luce di speranza si accende attraverso il progetto europeo promosso da Adiconsum, l’associazione per la difesa dei consumatori.

L’impegno di Adiconsum nella lotta alla contraffazione

Il progetto si concentra su un approccio educativo, riconoscendo che la lotta contro la contraffazione deve iniziare con la sensibilizzazione e con l’educazione alla legalità, soprattutto tra i giovani. Ecco perché Adiconsum ha sviluppato un programma da implementare nelle scuole di tutta Europa, con l’obiettivo di insegnare agli studenti l’importanza di acquistare prodotti autentici e legali, non solo per proteggere sé stessi, ma anche per sostenere l’economia legale combattendo la criminalità organizzata.

L’attuale progetto “We All Say NO 2 Fakes” è la naturale prosecuzione dei due precedenti progetti “Peers Say NO” e “Peers2Peers Say NO” e “We all Say NO!”. Il programma, così come l’intera iniziativa è finanziata da Euipo (da sempre in prima linea nella lotta alla contraffazione, e si basa su una serie di lezioni interattive e attività coinvolgenti progettate per informare gli studenti sui rischi e le conseguenze della contraffazione.

Attraverso discussioni su come distinguere i prodotti originali da quelli contraffatti, capire cos’è la pirateria, diffondere i concetti di diritto d’autore e, attraverso materiali educativi appositamente sviluppati, gli insegnanti saranno in grado di guidare gli studenti attraverso una comprensione approfondita delle implicazioni della contraffazione su scala globale e locale. In particolare, rispetto alle precedenti iniziative, We All Say NO 2 Fakes sarà dedicato all’Intelligenza artificiale e alla gestione del diritto d’autore.

Uno degli aspetti chiave del progetto è l’approccio pratico alla sensibilizzazione attraverso un tour nelle scuole con gli esperti di Adiconsum. Gli studenti non solo apprenderanno teoricamente sui rischi della contraffazione, ma saranno anche coinvolti in attività pratiche che li metteranno alla prova nel riconoscere prodotti autentici da quelli contraffatti.

Questo metodo pedagogico non solo rende l’esperienza educativa più coinvolgente, ma fornisce anche competenze pratiche che gli studenti potranno applicare nella vita reale per proteggersi dagli inganni della contraffazione. Alla fine dell’incontro, inoltre, gli studenti dovranno preparare un messaggio educativo contro la pirateria e la contraffazione da destinare ai loro coetanei.

