Auto elettrica: utenti soddisfatti, ma costi ancora troppo elevati. L’indagine

La nuova instant survey di Areté traccia l’identikit di chi guida un’auto elettrica: vive in città, ricarica a casa, acquista in unica soluzione, è pienamente soddisfatto dell’esperienza in elettrico. Ma costi elevati e dubbi sull’autonomia ne limitano una più ampia diffusione

9 italiani su 10 che utilizzano un’auto elettrica sono pienamente soddisfatti dell’esperienza di guida e di ricarica e ricomprerebbero un’auto alla spina: è quanto emerge dalla nuova instant survey “Cosa pensano gli utilizzatori delle auto elettriche?”, condotta da Areté (azienda leader nella consulenza strategica) nel mese di settembre. L’analisi evidenzia, però, anche i limiti di questa tecnologia: i costi ancora troppo elevati e la limitata autonomia in termini di chilometri.

Chi compra l’auto elettrica in Italia? Il profilo dell’utente medio

Secondo l’indagine, in Italia nei primi otto mesi dell’anno sono state vendute oltre 41mila auto elettriche (+32% vs lo stesso periodo dello scorso), ma la penetrazione sull’intero immatricolato nazionale stenta a crescere e resta confinata sotto quota 4% (al 3,9%).

In particolare, il 58% del campione intervistato (distribuito sul territorio nazionale) guida una di queste vetture da oltre un anno, nella maggioranza dei casi vive in una città (nell’89% dei casi) e ricarica la propria auto preferibilmente in casa (57%). Solo il 38% si affida stabilmente alle colonnine collocate negli spazi pubblici e il restante 5% si serve delle infrastrutture collocate nei parcheggi del luogo di lavoro.

Un ulteriore dato utile a tracciare il profilo dell’utente medio e delle sue scelte di acquisto riguarda i km mediamente percorsi con un pieno: l’85% dei rispondenti afferma di compiere meno di 400 km con un pieno, “a conferma di come l’autonomia di queste vetture resti un tema centrale per l’esperienza di guida e su cui la tecnologia ha ampi margini di miglioramento per ampliare la propria platea di utilizzatori”, spiega Areté.

In generale, chi compra elettrico conferma la propria scelta: l’87% è soddisfatto dell’esperienza di ricarica (rete colonnine, abbonamenti, modalità di pagamento) e la percentuale sale addirittura al 96% se la domanda riguarda il gradimento complessivo per la tecnologia. Nove italiani su dieci, tra quelli che guidano un’auto elettrica, si dicono convinti della propria scelta e non tornerebbero indietro.

Inoltre, secondo quanto emerso dalla survey, l’attenzione all’ambiente e alla riduzione delle emissioni di CO2 resta il motivo principale per cui si sceglie l’elettrico (40%), seguito dai costi di manutenzione più bassi (25%).

“I dati della nostra nuova instant survey – sottolinea Massimo Ghenzer, Presidente di Areté – rivelano, da una parte, la piena soddisfazione degli acquirenti delle auto elettriche per questa tecnologia; d’altra parte, i dati mostrano i limiti insiti nell’attuale offerta di modelli elettrici, che restano principalmente due: i costi, ancora troppo elevati, riducono di fatto il target di acquirenti a circoscritte fasce di popolazione in grado di acquistare una vettura senza finanziamenti e la limitata autonomia in termini di chilometri non consente di liberarsi totalmente delle ansie sulle percorrenze. Fino a quando questi due limiti persisteranno, questo segmento di mercato è destinato a restare poco più di una nicchia dell’automotive nazionale”.

Infatti, si legge nell’analisi, “un indice di come questo segmento ancora minoritario del mercato automotive nazionale resti prerogativa di un limitato numero di privati (88% del campione) con elevata capacità di spesa emerge dalle modalità di acquisto di queste vetture: quasi la metà dichiara di averle acquistate con pagamento in un’unica soluzione, un’opzione cui mediamente gli acquirenti di auto in Italia ricorrono solo nel 29% dei casi. E la percentuale sale addirittura al 60% per chi compra una Tesla”.

