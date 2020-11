Come sarà il Black Friday 2020? Online e diretto al risparmio

Per qualcuno il Black Friday 2020 gioca d’anticipo mentre nei negozi sono già partite le promozioni di Natale. Ecco alcune tendenze del Venerdì Nero in pandemia

Per qualcuno il Black Friday 2020 gioca d’anticipo, specialmente online. Per altri versi, quest’anno sembra già surclassato dalle promozioni di Natale, partite in diverse grandi catene che hanno anticipato le offerte natalizie con una strategia di marketing spinto. Già ci sono le promozioni di giocattoli, pandori e panettoni e acquisti delle feste. Come sarà il Black Friday 2020, fra lockdown più o meno leggeri e chiusure di grandi magazzini e centri commerciali?

Black Friday 2020, (non solo) il 27 novembre

Quest’anno il Black Friday cade il 27 novembre. Il lunedì seguente sarà la volta del Cyber Monday, tradizionalmente legato a offerte sull’elettronica di consumo. Per diversi brand le promozioni sono già iniziate. Accade ad esempio per MediaWorld e per Amazon, che ha lanciato il Black Friday in anticipo dal 26 ottobre al 19 novembre.

Come sarà il Black Friday 2020? È un appuntamento che i consumatori attendono, sempre più diffuso anche in Italia fra gli amanti dello shopping e come anticipazione delle spese di Natale e dei regali. Quest’anno però la pandemia sta cambiando assetto e marketing dei consumi.

Per capire come sarà il Black Friday di quest’anno Wiko, brand franco-cinese di smartphone, ha voluto interpellare la sua Instagram community. Ha scoperto, prima di tutto, un appuntamento atteso dai consumatori che lo considerano un’occasione utile per fare acquisti risparmiando e anticipando lo shopping di Natale. È di questa opinione il 65% dei partecipanti al sondaggio.

Black Friday, si punta sull’acquisto online

«La situazione socio-economica che l’intero mondo sta vivendo si riflette però sulla scelta del canale di acquisto – dicono da Wiko – Gli e-store sembrano battere i negozi fisici. Sia per le chiusure stesse delle vetrine, sia perché si preferisce centellinare le uscite, l’acquisto online raccoglie il 62% delle preferenze contro un 38% degli affezionati del punto vendita tradizionale».

Un altro fattore importante è quella del budget di spesa. L’obiettivo dei consumatori nel Black Friday 2020 sarà quello di risparmiare, scelta fatta dal 78% degli intervistati. Per il 71% si acquisteranno solo cose utili e che servono. Niente più capricci da togliersi, anche se l’acquisto diventa sempre più personale perché è fatto per sé stessi. I consumatori approfittano dunque del Black Friday per regalarsi qualcosa. L’auto-regalo è scelto infatti dal 69% degli intervistati.

Lo shopping del Black Friday vedrà ancora interesse per l’elettronica di consumo. Il 30% degli intervistati prenderà in considerazione l’acquisto di un nuovo smartphone. Nel budget di spesa previsto il campione si spacca a metà: il 48% sostiene che non supererà i 150 euro, il 52% sforerà invece questa cifra.