Confcommercio lancia campagna #ComproSottoCasa. Assoutenti sostiene l’iniziativa

Assoutenti sostiene la campagna #ComproSottoCasa lanciata da Confcommercio, che mira a valorizzare l’importanza degli acquisti nei piccoli negozi di vicinato. Lo spot, in un’inedita versione jazz, è imperniato sui concetti di comodità, bellezza, sicurezza, accoglienza e fiducia, nella speranza di far rivivere le città e diffondere il calore della socialità.

#ComproSottoCasa, Assoutenti: consumi a rischio

“L’avvento dell’e-commerce ha inferto un duro colpo ai negozi di vicinato che stanno letteralmente scomparendo dalle città italiane, creando desolazione e degrado nei centri storici di numerosi comuni – spiega il presidente Furio Truzzi – A peggiorare la situazione l’infiammata dell’inflazione e i rincari delle bollette che rischiano di dare una nuova batosta al commercio”.

In base ad uno studio realizzato da Assoutenti, durante le prossime festività di Natale le famiglie potrebbero ridurre gli acquisti legati alle feste di fine anno per circa 230 euro a nucleo, proprio a causa dell’allarme prezzi, con 4,6 miliardi di consumi in meno solo tra regali, alimentari e viaggi.

“Per tale motivo riteniamo utile sostenere gli acquisti presso i piccoli negozi specie in occasione del Natale, anche perché in caso di ulteriore contrazione delle vendite migliaia di piccoli esercizi saranno costretti a chiudere i battenti”, conclude Truzzi.

Della crisi del commercio e delle misure da attuare per contrastare inflazione e caro-bollette, si parlerà nel corso di Expo Consumatori 4.0 organizzato dal 15 al 17 dicembre a Roma.