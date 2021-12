Natale e solidarietà, Sant’Egidio lancia la campagna “Aggiungi un posto a tavola”

Il 25 dicembre Sant’Egidio vuole raggiungere almeno 80mila persone in difficoltà sparse in tutta Italia, 240mila in tutto il mondo, per regalare loro un pasto abbondante e vivere una festa che non escluda nessuno. La campagna “Aggiungi un posto a tavola”

Famiglie monoreddito, lavoratori precari, madri sole, anziani. Sono loro i «nuovi poveri» figli della pandemia, aumentati in modo esponenziale nell’ultimo anno e mezzo. Per non lasciare indietro nessuno, da marzo 2020 la Comunità di Sant’Egidio ha moltiplicato i propri sforzi. Un impegno che prosegue anche a Natale, con la campagna solidale “Aggiungi un posto a tavola”, per regalare ai più fragili un pranzo degno della festa.

Il 25 dicembre Sant’Egidio vuole raggiungere almeno 80mila persone in difficoltà sparse in tutta Italia, 240mila in tutto il mondo, per regalare loro un pasto abbondante e vivere una festa che non escluda nessuno. Per contribuire basta un sms o una chiamata da rete fissa al numero 45586. L’iniziativa è attiva fino al 27 dicembre.

I dati sulla povertà sono stati presentati oggi, durante una conferenza stampa, insieme all’edizione 2021 della Guida “Dove, mangiare, dormine, lavarsi”, rivolta alle persone senza fissa dimora.

Sant’Egidio ha distribuito 1 milione di pasti durante la pandemia

Per misurare il disagio che percorre la Penisola da Nord a Sud basta contare il numero, triplicato, di pacchi alimentari distribuiti da Sant’Egidio dall’inizio della pandemia, circa 500mila. Oppure quello dei pasti serviti nelle mense e in strada, più che raddoppiato a quota un milione. Non solo: per rispondere all’aumento del bisogno, sono sorti nuovi centri per la distribuzione di cibo in ben 30 città. Solo a Roma il numero delle strutture è passato da 3 a 28.

Le statistiche ufficiali certificano il malessere che i volontari hanno potuto osservare in presa diretta negli ultimi 18 mesi. Si stima siano oltre 1 milione le persone scivolate sotto la soglia della povertà assoluta nel 2020, portando il numero totale a 5,6 milioni di individui, compreso 1 milione e 330mila minori.

«Le ferite del Covid sono ancora aperte – ha affermato il presidente della Comunità di Sant’Egidio Marco Impagliazzo – Questa stagione di emergenza non si è ancora conclusa e si può affrontare soltanto insieme. C’è bisogno di un salto di solidarietà e responsabilità. Le feste di Natale, momento caldo e di famiglia, saranno l’occasione per aggiungere un posto a tavola e per non dimenticare chi ha bisogno».

A margine della conferenza stampa, il presidente di Sant’Egidio ha annunciato l’arrivo delle prime famiglie di afgani con i corridoi umanitari dall’Iran e dal Pakistan.

Povertà di relazioni e povertà abitativa: il cohousing

Non solo povertà economica. La pandemia ha reso manifesti altri tipi di disagio in parte sommersi e ignorati, a cominciare dalla povertà di relazioni, che spesso fa il paio con quella abitativa.

Si stima siano oltre 50mila i senza fissa dimora nel nostro Paese, ricorda la Comunità di Sant’Egidio, che ha messo in campo risposte basate sulla convivenza come antidoto alla solitudine: solo a Roma usufruiscono di questa rete abitativa oltre 900 persone, che si sommano alle altre in diverse città italiane.

E soltanto dall’inizio della pandemia sono sorti nella Capitale 43 nuovi cohousing per persone senza fissa dimora sottratti dalla strada o anziani soli che hanno evitato l’istituto.

Povertà sanitaria: gli hub vaccinali per i poveri

Poveri, senza fissa dimora e persone fragili compongono spesso un universo di “invisibili” anche al sistema sanitario nazionale e rischiano di restare esclusi dalla campagna di immunizzazione. Per loro la Comunità di San’Egidio ha realizzato un hub vaccinale nel cuore della Capitale, che dal luglio scorso ha permesso di somministrare 13mila dosi, garantendo la protezione dal virus a 8mila persone.

Sant’Egidio presenta “Dove mangiare, dormire, lavarsi”, la nuova guida

Giunta alla 32esima edizione, torna anche quest’anno la guida Dove mangiare, dormire lavarsi, distribuita gratuitamente dalla Comunità di Sant’Egidio e rivolta alle persone senza fissa dimora e a chiunque abbia bisogno: poveri, cittadini stranieri, anziani.

Una bussola utile per orientarsi nel mondo della solidarietà. 274 pagine di luoghi e servizi per chi cerca aiuto e accoglienza: mense, dormitori, distribuzioni alimentari itineranti, centri di ascolto.

Il pranzo di natale della comunità

Dopo lo stop imposto dalla pandemia, il 25 dicembre gli amici di Sant’Egidio, poveri e persone senza fissa dimora, torneranno a incontrarsi per il tradizionale pranzo di Natale nella basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma.

Con loro, idealmente riuniti attorno alla stessa tavola, altri 80mila amici sparsi in tutta Italia, 240mila nel mondo, per celebrare un Natale che non escluda nessuno, anche con le distribuzioni itineranti dei volontari della Comunità, nel rispetto delle norme anti-Covid. Un #NatalePerTutti a cui si può contribuire sostenendo la campagna sms solidale.