Il numero degli utenti che giocano online è in aumento per questo è fondamentale essere certi di utilizzare siti legalie bookmaker affidabili

Che il gioco online in Italia stia diventando sempre più utilizzato e conseguentemente produttivo in termini di guadagno, è fuori di dubbio. I numeri nel bilancio complessivo volgono ancora in favore delle classiche alternative fisiche – sale giochi e centri scommessi materiali – per il momento, ma la crescita delle soluzioni web nel corso degli ultimi anni è impressionante e la porzione di mercato occupata in crescita costante. Chiaro quindi che il numero degli utenti che si approcciano a questo sistema è in aumento e, trattandosi di piattaforme interamente strutturate sul digitale e ad esso dedicate, l’età media dei fruitori si abbassa.

Proprio per questo motivo è fondamentale essere certi, nel momento in cui ci avviciniamo a queste realtà, di andare ad utilizzare siti legali. Perché? In primo luogo perché giocare su siti non riconosciuti come legali ci porta automaticamente ad infrangere la legge. Secondariamente – ma si tratta comunque di un elemento di primaria importanza – perché su queste piattaforme siamo chiamati a inserire i nostri dati sensibili e bancari, e dunque abbiamo la necessità di essere protetti.

Come capire se un bookmaker è sicuro

Si capisce quindi la fondamentale importanza, troppo spesso sottovalutata, di agire in sicurezza e poterci dedicare alle nostre sessioni di gioco nella più totale certezza di ricevere la dovuta protezione. Ma come è possibile capire se il bookmaker che abbiamo intenzione di utilizzare è effettivamente sicuro? Andiamo a vedere quali sono i procedimenti che possiamo, e dobbiamo, mettere in atto per controllare.

Poste e chiarite tutte le affidabilità fornite da un bookmaker con licenza ADM, come riconoscerli? Bisogna innanzitutto fare una precisazione, doverosa quanto necessaria per semplificarci il lavoro: tutti i siti di casino online legali italiani possono fregiarsi di esserlo poiché sono stati controllati e regolarmente riconosciuti come tali dall’AAMS. Questo acronimo, che sta ad indicare l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (un organo facente parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato creato appositamente per regolamentare e controllare il gioco in rete) ci porta ad una serie di conclusioni e facilitazioni.

In primo luogo, per essere sicuro il bookmaker al quale ci stiamo approcciando deve avere ben evidenti e visibili in home page due elementi: il logo per l’appunto dell’AAMS che funga da garante di sicurezza, e al suo fianco il numero di licenza specifico di quel sito. Non soltanto, perché la piattaforma sarà anche registrata nel lungo elenco presente direttamente sul sito dell’AAMS, nel caso volessimo controllare per ulteriore scrupolo. Da questo punto di vista quindi, è già ricca la lista di indizi che possono portarci a comprendere se il sito da noi individuato è effettivamente sicuro oppure no.

Nel caso gli elementi non fossero ancora sufficienti, dobbiamo ricordarci che i siti ai quali facciamo affidamento sono stati registrati e dunque sono validi solamente per l’Italia, non per l’estero: ne consegue che il nome del nostro sito dovrà obbligatoriamente presentare solo e soltanto l’estensione “.it” e nessun’altra.

Altri aspetti da valutare

Esistono poi anche altri aspetti da valutare, per comprendere se la piattaforma a cui ci stiamo affidando è effettivamente sicura oppure no: possiamo per esempio verificare la reputazione che questa possiede sul web, costituita grazie ai feedback degli utenti che l’hanno utilizzata in precedenza. Oppure, altro aspetto fondamentale per tutelare la sicurezza non solamente nostra ma anche degli altri giocatori, affidarci rigorosamente soltanto a siti che vietino totalmente il gioco ai minori.

Ulteriori elementi che è possibile verificare per capire se il bookmaker in questione è sicuro sono per esempio il sistema di verifica e controllo dei dati che questo utilizza, come anche dall’altra parte il circuito da esso utilizzato per effettuare pagamenti e transazioni economiche. Si tratta di controlli certamente un po’ meno generici e più mirati, ma che possono fornirci tutta la necessaria e consigliata tranquillità di cui abbiamo bisogno per giocare serenamente.