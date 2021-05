eCommerce in crescita del +3,4%, Netcomm presenta i nuovi trend

Nel 2020 gli acquisti online in Italia sono cresciuti del +3,4% e hanno raggiunto i 32,4 miliardi di euro. È quanto emerso dai dati sul mercato eCommerce B2c in Italia, presentati questa mattina alla XVI edizione del Netcomm Forum.

Una dinamica caratterizzata fortemente dagli effetti della pandemia, che hanno generato un andamento opposto tra i comparti di prodotto – cresciuti del +45%, pari a 25,9 miliardi di € – e quelli di servizio, calati del -52%, per un valore degli acquisti online ridotto a 6,5 miliardi di euro.

eCommerce, boom per i comparti di prodotto

Secondo l’ultima indagine dell’Osservatorio eCommerce B2C – Netcomm School of Management del Politecnico di Milano, nel 2020 i comparti di prodotto hanno registrato una crescita esplosiva nelle vendite online.

In valore assoluto vi è stato un incremento di 8 miliardi di euro rispetto al 2019, trainati da Informatica ed Elettronica di consumo (+1,9 miliardi di €), Food&Grocery (+1,3 miliardi di €) e Arredamento e Home Living (+1,1 miliardi di €).

Per quanto riguarda i servizi, invece, è il comparto Turismo e trasporti a generare il drastico calo degli acquisti eCommerce B2c, con una riduzione rispetto al 2019 di circa 6,7 miliardi di euro.

La penetrazione dell’online sul totale acquisti retail, complice il crollo dei consumi offline a causa delle restrizioni al commercio fisico dovute alla pandemia, registra un significativo balzo in avanti e passa dal 7% del 2019 al 9% del 2020.

“Rispetto alle prime stime negative, l’eCommerce B2c italiano ha chiuso il 2020 con un saldo positivo di crescita – afferma Riccardo Mangiaracina, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio eCommerce B2c – School of Management del Politecnico di Milano. – Il brusco calo registrato dai servizi – in primis dal comparto Turismo e Trasporti – è stato infatti più che compensato dalla straordinaria crescita dei prodotti, spinti dal nuovo lockdown introdotto negli ultimi due mesi dell’anno”.

I comportamenti d’acquisto dei consumatori nel 2021

Sono cinque le nuove tipologie di consumatore individuate tramite una ricerca realizzata da Netcomm, in collaborazione con MagNews, sulla trasformazione dei percorsi di acquisto dei consumatori tra il 2020 e il 2021 nei settori Fashion, Food e Personal Care: Consumatore Contemporaneo, Fast Shopper, Offline Buyer, Omnichannel Shopper e Digital First.

Il trend principale è il passaggio da un approccio prevalentemente fisico o omnicanale (acquisti sia online che offline) a uno “Digital First” (acquisti solo online).

Secondo la ricerca, nella categoria dei “Consumatori digitali” – rispetto al 2020 – si è registrata una crescita rilevante degli acquisti online in tutti e tre gli ambiti considerati: da 2% a 12.9% negli acquisti di ambito Fashion, da 2% a 9.9% negli acquisti di ambito Food, da 2% a 12.8% negli acquisti di ambito Personal Care.

Inoltre, dalla ricerca emerge l’importanza dei digital wallet e delle recensioni online nelle nuove esperienze di acquisto dei consumatori.

In particolare, le review online sono ormai uno strumento fondamentale per i consumatori, che – osserva Netcomm – “dovrà essere posto al centro delle riflessioni delle insegne e dei brand, non solo per gestirle con attenzione, ma anche per intercettare i bisogni e le necessità di acquirenti più consapevoli e alla ricerca di esperienze d’acquisto sempre più personalizzate”.