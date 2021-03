Giornata dei Consumatori, nuove abitudini dei consumatori e l’Agenda UE

Si celebra oggi, 15 marzo, la Giornata dei Consumatori, una data simbolica per ricordare il riconoscimento dei primi diritti inalienabili dei consumatori: diritto alla sicurezza, diritto ad essere informati, diritto alla scelta e diritto ad essere ascoltati, enunciati nel 1962 da John F. Kennedy nel suo discorso al Congresso. Nel 1985 questi sono stati completati con l’emanazione delle Linee Guida della protezione dei consumatori da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

In occasione di questa Giornata, la Commissione Europea ha realizzato un’indagine, nell’ultimo trimestre del 2020, per valutare il comportamento e le nuove abitudini dei consumatori portate dalla pandemia COVID-19.

Dall’indagine emerge un rafforzamento del settore e-commerce, infatti il 71% degli utenti ha fatto acquisti online nel 2020. Non solo, tanti consumatori hanno scelto di sostenere le attività commerciali locali: l’81% dei consumatori, infatti, ha fatto acquisti più vicino a casa.

E il 16% ha scelto di usufruire dei servizi di consegna di generi alimentari a domicilio.

Dall’indagine è emersa anche una maggiore attenzione alle questioni ambientali e una maggiore propensione all’acquisto di “prodotti green”.

Il 56% degli intervistati afferma, infatti, di aver considerato almeno una volta l’impatto ambientale nelle scelte di consumo e il 67% dichiara di aver comprato prodotti maggiormente rispettosi dell’ambiente, anche se il costo era superiore.

