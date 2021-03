I booster, alleati indispensabili del benessere della pelle

Fra i trattamenti d’urto di ultima generazione il booster è una garanzia di benessere e bellezza per il viso.

Realizzati in versioni diverse dai migliori brand della cosmesi, i booster entrano a pieno titolo fra i prodotti che non possono assolutamente mancare nella beauty routine quotidiana, insieme a detergenti, creme idratanti e soluzioni antiage.

Considerati veri e propri trattamenti complementari, i booster non producono risultati se utilizzati da soli. Sono però in grado di agire al meglio, e in profondità, se abbinati alla crema viso o ad altri prodotti usati abitualmente, potenziandone l’effetto, limitando la perdita di tono del viso e contribuendo a cancellare le imperfezioni della pelle. I booster inoltre garantiscono alla pelle un’intensa sferzata di energia ma sono ideali anche per risolvere problemi specifici.

I booster dalle soluzioni idratanti a quelle detossinanti

I booster, è un dato di fatto, sono in grado di agire se abbinati ad altri prodotti. Per ottenere risultati importanti è necessario sceglierli con estrema attenzione, considerando le soluzioni più adeguate alla tipologia di pelle e al luogo in cui si vive.

In commercio sono disponibili varie tipologie di booster da quelli nutrienti a quelli idratanti, dalle soluzioni antiossidanti a quelle detossinanti o rigeneranti.

Se si abita in città la pelle è costantemente presa di mira da inquinamento e smog, per cui vale la pena pensare all’acquisto di un booster con un’elevata carica antiossidante. Per proteggere la pelle dagli agenti esterni, dai raggi del sole così come dal vento, la scelta migliore ricade sull’utilizzo di un booster idratante, ma soprattutto protettivo, perfetto nel periodo estivo al pari di quello invernale.

In tema di idratazione soluzione principe è quella offerta dal booster rimpolpante Vichy Mineral 89, ricco di ingredienti idratanti, come acido ialuronico di origine naturale e Acqua Termale Mineralizzante di Vichy. Parliamo di un prodotto formulato per idratare, ma al contempo rimpolpare e fortificare la pelle giorno dopo giorno dissetandola e rendendola radiosa e levigata.

Il booster: come si usa

Il booster deve essere applicato rigorosamente sulla pelle del viso ben pulita, non prima quindi di aver steso il latte detergente o passato l’acqua micellare e picchiettato la pelle con un tonico. Il booster è il primo prodotto da applicare sulla pelle, seguito a ruota da siero e crema.

Può essere utilizzato una o due volte al giorno, tutti i giorni oppure per un determinato periodo. Di norma lo si utilizza sotto la crema o il siero, ma può anche essere miscelato alla crema, ottenendo un prodotto ‘due in uno’ di grande efficacia.