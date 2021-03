Obesità infantile, l’allenza aBCD lancia ViviSmart, un kit didattico per scuole e famiglie

Barilla, Coop Italia, Danone presentano il kit didattico multimediale ViviSmart – Nutrirsi, Muoversi, Vivere meglio: guide, video laboratori, infografiche, giochi interattivi, podcast, disponibili per le famiglie e le scuole primarie italiane (3°, 4° e 5° anno)

L’alleanza aBCD, che vede unite Barilla, Coop Italia, Danone e le rispettive Fondazioni, presenta oggi, in occasione del World Obesity Day 2021, il kit didattico multimediale ViviSmart – Nutrirsi, Muoversi, Vivere meglio, disponibile per tutte le famiglie e le scuole primarie italiane (3°, 4° e 5° anno).

Uno strumento di facile fruizione, frutto di una fase pilota di due anni, che punta a sensibilizzare insegnanti e genitori ad una corretta alimentazione incentrata sulla dieta mediterranea e all’adozione di stili di vita sani.

L’obiettivo finale del progetto è quello di compiere il primo passo per dotare il sistema scolastico nazionale e le famiglie italiane di risorse digitali dall’approccio esperienziale e interattivo, facilmente fruibili a casa e in classe, per contrastare l’avanzata di quella che può diventare una vera e propria piaga sociale.

ViviSmart, 7 tappe tematiche

I dati sull’obesità infantile sono preoccupanti e vedono l’Italia tra i Paesi europei con i valori più elevati di eccesso ponderale nella popolazione in età scolare, con una percentuale di bambini in sovrappeso del 20,4% e di bambini obesi del 9,4%, compresi i gravemente obesi che rappresentano il 2,4%.

ViviSmart – Nutrirsi, Muoversi, Vivere meglio è un percorso ludico-educativo in 7 tappe tematiche, come i sette giorni della settimana, durante i quali mettere in pratica scelte consapevoli, all’insegna dei buoni principi della dieta mediterranea e dell’attività fisica.

Per ognuna delle sette tappe tematiche, insegnanti e genitori avranno a disposizione guide e schede teoriche, video laboratori, infografiche, giochi tematici interattivi, podcast.

Un percorso che le scuole potranno adottare e inserire tra le attività da far svolgere nell’ambito dell’educazione civica, e che le famiglie potranno seguire a casa mettendo in pratica quanto i bambini avranno imparato a scuola.

Il kit didattico

Nello specifico il kit mette a disposizione:

Guida docenti e Guida famiglie;

docenti e Guida famiglie; 7 schede tematiche con relativo test finale e podcast (Il viaggio del cibo nel nostro corpo; L’acqua; Frutta e verdura; La piramide alimentare; Dalla piramide al piatto; In movimento; La spesa consapevole);

con relativo test finale e podcast (Il viaggio del cibo nel nostro corpo; L’acqua; Frutta e verdura; La piramide alimentare; Dalla piramide al piatto; In movimento; La spesa consapevole); 7 infografiche (Il viaggio del cibo nel corpo umano; L’acqua dentro e fuori di noi; Frutta e verdura, quante virtù!; La piramide alimentare transculturale; Tanti cibi ma quante porzioni?; La piramide del movimento; La spesa consapevole);

(Il viaggio del cibo nel corpo umano; L’acqua dentro e fuori di noi; Frutta e verdura, quante virtù!; La piramide alimentare transculturale; Tanti cibi ma quante porzioni?; La piramide del movimento; La spesa consapevole); 7 video-laboratori (Ananas fondente. La digestione delle proteine; Acqua, taxi per sostanze indesiderate; A caccia di C; Usa le mani…prima di mangiare; La tavola delle feste!; Il dado umano);

(Ananas fondente. La digestione delle proteine; Acqua, taxi per sostanze indesiderate; A caccia di C; Usa le mani…prima di mangiare; La tavola delle feste!; Il dado umano); 7 giochi tematici interattivi (Dove va il cibo?; L’acqua che…mangi; Sequenze salutari; La piramide alimentare; Il mio piatto ideale; Salute in movimento; Il carrello consapevole);

(Dove va il cibo?; L’acqua che…mangi; Sequenze salutari; La piramide alimentare; Il mio piatto ideale; Salute in movimento; Il carrello consapevole); gioco di ruolo sulla spesa smart, da utilizzare in classe e a casa;

sulla spesa smart, da utilizzare in classe e a casa; video formazione per i docenti.