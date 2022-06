Largo consumo, sempre più diffusa l’indicazione sulla riciclabilità del packaging

La sostenibilità si è confermata anche nel 2021 uno dei temi più significativi e pervasivi nel mondo del largo consumo in Italia. Ormai un prodotto su quattro presenta in etichetta un claim che ne comunica l’attenzione e l’impegno sul fronte del miglioramento dell’impatto ambientale: è quanto emerge dall’Osservatorio Immagino GS1 Italy.

Sono, infatti, oltre 32,7 mila i codici rilevati che presentano sulla confezione almeno uno dei 35 tra claim, certificazioni volontarie e bollini europei individuati dall’Osservatorio Immagino e suddivisi tra quattro aree tematiche: management sostenibile delle risorse, agricoltura e allevamento sostenibili, responsabilità sociale, rispetto degli animali.

Largo consumo, i claim sostenibili

La sostenibilità passa attraverso la scelta del packaging: cresce, infatti, l’utilizzo dei claim “riciclabile”, “con materiale riciclato” e “meno plastica”. Avanzano, inoltre, i prodotti confezionati in un packaging indicato in etichetta come “compostabile” e “biodegradabile”.

Sul fronte agricoltura e allevamento sostenibili, cresce l’interesse per i claim relativi a filiera/tracciabilità: latte Uht parzialmente scremato, verdura di quarta gamma (insalate miste), terza lavorazione bovino, pomodori sono state tra le categorie dalle migliori performance. Terza famiglia per numeri e giro d’affari è quella dei prodotti dichiarati “senza OGM”, come latte fermentato/kefir, bevande e yogurt di soia, yogurt funzionale.

Rilevano anche le performance dei prodotti “senza antibiotici”, con particolare riguardo a salmone affumicato, arrosti, affettati, uova, pollo e prodotti avicunicoli. In tema benessere degli animali, l’Osservatorio Immagino ha registrato un aumento dell’interesse per il claim “no cruelty” e per la certificazione MSC (Marine Stewardship Council).

Un focus sul packaging sostenibile

L’indicazione sulla riciclabilità dei packaging, come detto, è sempre più presente sulle confezioni dei prodotti di largo consumo venduti in Italia. Compare, infatti, sul 35,9% dei 128.111 prodotti rilevati in questa edizione dell’Osservatorio Immagino e risulta cresciuta di quasi cinque punti percentuali rispetto alla fotografia relativa al 2020.

Dunque, oggi – afferma l’Osservatorio – oltre un prodotto su tre venduto in supermercati e ipermercati comunica esplicitamente al consumatore come gestire le confezioni dopo l’uso o il consumo. In particolare, nel corso del 2021 è aumentata la percentuale dei prodotti in cui la confezione è totalmente o largamente riciclabile (84,4% della numerica) ed è diminuita quella dei prodotti con packaging non valorizzabili tramite la raccolta differenziata (4,2%).

Per quanto riguarda le categorie dei prodotti, al primo posto c’è ancora una volta il freddo: non solo è il comparto in cui viene maggiormente comunicata la riciclabilità del prodotto (60,2% dei prodotti), ma anche quello in cui questa indicazione è cresciuta maggiormente. Al secondo posto si conferma l’ortofrutta, con il 48,3% dei prodotti su cui è indicato come conferire il packaging, rispetto al 46,4% del 2020.

Spicca, inoltre, la crescita della drogheria alimentare e del fresco, del cura casa e delle carni. Mentre bevande (principalmente a causa del vetro), petcare e cura persona restano le aree merceologiche con le minori percentuali di prodotti con claim relativi alla sostenibilità dei packaging.

Largo consumo, la composizione delle confezioni riciclabili

Il 41,6% delle 46 mila referenze che riportano le indicazioni sulla riciclabilità è confezionato in packaging monomateriali. Seguono i prodotti con packaging composti da due materiali (34,7%) e da tre materiali (18,5%).

In particolare, tra le aree merceologiche, l’ortofrutta si è confermata anche nel 2021 quella con il maggior ricorso alle confezioni monomateriali, seguita dal petcare. Invece la drogheria alimentare è quella con il maggior numero di confezioni composte da più materiali, seguita dal cura persona, dal cura casa, dalle bevande e dal fresco.

Tra i comparti merceologici, anche nel 2021 i fuoripasto salati (90,8%), la pasta (84,6%), la frutta e i vegetali secchi (83,0%), i cereali e le zuppe (76,5%) si sono confermate le categorie con il maggior utilizzo di packaging monomateriale.

