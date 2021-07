Oggi il Premio “Amico del consumatore 2020/2021”, lanciato dal Codacons

Oggi all’Auditorium di Roma si è svolto l’evento “Amico del consumatore 2020/2021”, premio – giunto alla sua 18° edizione – che ogni anno il Codacons assegna ad aziende e soggetti che si sono distinti per la difesa dei cittadini e la tutela della collettività.

Quest’anno il riconoscimento andrà ad imprese, enti pubblici, strutture e singoli cittadini, che durante la pandemia si sono impegnati in modo diretto per aiutare e sostenere il nostro paese, attraverso gesti o decisioni che hanno contribuito alla lotta al Covid.

Amico del consumatore, i premi

Tra i premiati figurano quest’anno società come Ferrovie dello Stato, Enel, Intesa SanPaolo, Uliveto-Rocchetta, Telepass, “per aver adottato misure tese a garantire la salute dei cittadini e sostenere la battaglia contro il Covid”, e “per le donazioni in favore delle strutture sanitarie del nostro Paese”.

Tra i premiati anche gli ospedali Sant’Andrea, Spallanzani, Umberto I e Gemelli, per “l’immenso lavoro svolto allo scopo di salvare vite umane”, e singoli imprenditori come Roberto Battaglia e Davide Erba “che hanno elargito donazioni in favore della sanità pubblica”.

Il Codacons ha premiato anche chi si è distinto a tutela dell’ambiente (come Aeroporti di Roma che ha ridotto l’emissione di carbonio nei due scali di Fiumicino e Ciampino), politici che hanno denunciato le malefatte delle istituzioni pubbliche (come la consigliera regionale del Lazio, Chiara Colosimo); cittadini impegnati nella difesa di bambini e minori (come Don Fortunato e Don Andrea) o personalità che, nonostante l’emergenza sanitaria, hanno permesso la realizzazione di importanti iniziative culturali (come Alberto Barbera, Direttore della Mostra del Cinema di Venezia).

Il riconoscimento “Piccolo Comune Amico”

Sono 25 i piccoli comuni italiani con meno di 5mila abitanti che hanno ricevuto oggi all’Auditorium di Roma il premio “Piccolo Comune Amico”, riconoscimento lanciato dal Codacons – in collaborazione con Coldiretti, la Fondazione Symbola, Touring Club Italiano, Autostrade per l’Italia, Intesa San Paolo, SisalPay, e il patrocinio di Anci e Uncem – per valorizzare le realtà locali e sostenere il turismo sul territorio italiano.

5 le categorie che hanno visto sfidarsi 308 piccoli comuni di tutta Italia, gareggiando attraverso le loro eccellenze locali o per le iniziative intraprese a difesa del territorio: Agroalimentare, Artigianato, Innovazione sociale, Cultura, arte, storia, Economia Circolare.

I comuni vincitori, assieme ai prodotti locali e alla storia del territorio, saranno pubblicizzati sia attraverso la creazione di una Mappa interattiva consultabile attraverso apposita App (con cui si potranno visionare aziende e punti vendita di prodotti d’eccellenza, oltre ad eventi, sagre, e mercati locali), sia mediante campagne promozionali diffuse da tutti i canali comunicativi dei partner del progetto, nelle aree di servizio della rete autostradale, sui social e sulla stampa, che porterà alla conoscenza delle eccellenze vincitrici in tutto il mondo.