Pasqua 2021 e la spesa online degli italiani: alla ricerca di dolci e barbecue

Uno studio di Trovaprezzi.it su prodotti alimentari, attrezzi da cucina e barbecue mette in evidenza la spesa online degli italiani in vista delle feste pasquali

Gli italiani cercano online attrezzature da barbecue e da cucina e prodotti alimentari: dolci, uova di cioccolato, creme al pistacchio, prosciutto, parmigiano. Un’altra Pasqua a casa fra restrizioni e divieti blocca le feste e le gite fuoriporta ma non la voglia di organizzare un pranzo come si deve col proprio nucleo familiare.

E seguendo lo spostamento di molti consumi e acquisti online, come accaduto a partire dallo scorso anno e dal lockdown della primavera 2020, gli italiani cercano sul web prodotti alimentari (molto più che in passato) e attrezzature da cucina. Magari per fare il barbecue in giardino – per chi ha uno spazio verde a disposizione.

La spesa online degli italiani per Pasqua

Trovaprezzi.it, comparatore di prezzi online, ha analizzato le categorie legate ai prodotti alimentari e alle attrezzature da cucina delineando i trend degli acquisti nelle settimane precedenti la Pasqua per capire come gli italiani si stanno preparando. Fra queste categorie rientrano barbecue, fornelli, friggitrici, dolci e prodotti alimentari, prodotti per intolleranze alimentari.

La categoria dedicata ai barbecue e ai fornelli da esterno mostra una crescita rilevante rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dice Trovaprezzi.it. Nelle sole prime due settimane di marzo si sono raggiunte 35mila ricerche (+252% sul 2020), ma già a inizio anno era evidente l’interesse per questi prodotti: 30mila ricerche a gennaio (+140% rispetto al gennaio 2020) e oltre 31mila a febbraio (+129% sul 2020).

«L’aumento generalizzato degli acquisti online dell’ultimo anno ha riguardato anche i prodotti alimentari e i beni di consumo quotidiano che prima si acquistavano, per comodità, prevalentemente nel negozio vicino a casa – spiega ancora il comparatore – La spesa online (con consegna a casa o ritiro in negozio) è cresciuta del 45% rispetto al mese di marzo 2020 (Fonte Youthquake). Non solo i grandi store della GDO, ma anche le piccole realtà agricole si sono attrezzate per poter supportare le famiglie italiane negli acquisti online».

Sul totale degli acquisti online il segmento del food vale oggi 2,7 miliardi di euro, con una crescita superiore al 70% rispetto all’anno precedente (Fonte Osservatorio eCommerce B2C 2020 – Netcomm e Politecnico di Milano).

I prodotti alimentari e quelli per cucinare

Anche nello studio del comparatore le categorie dedicate alle ricerche sugli alimenti sono tutte in crescita.

«Nei primi quindici giorni di marzo 2021 circa 6mila ricerche hanno riguardato la categoria Dolci e Confetture (segnando +59% sullo stesso periodo del 2020). Circa 5mila ricerche hanno interessato, invece, la categoria dedicata ai prodotti per le intolleranze (+7%) mentre oltre 5mila sono state effettuate tra i Prodotti Alimentari (+27%). In generale la categoria Prodotti Alimentari sta evidenziando una crescita rispetto all’anno precedente già da gennaio (oltre 10mila ricerche e +3% rispetto al gennaio 2020) e febbraio (oltre 9mila con +48%)».

Fra i prodotti più cercati in vista di Pasqua e Pasquetta ci sono cioccolato, uova, creme al pistacchio e spalmabili, marmellate, frutta secca, parmigiano, pasta con grano saraceno, senza glutine e con legumi.

Fra gli elettrodomestici la friggitrice ad aria è la star del momento (con oltre 100mila ricerche e acquistabile a partire da 36 euro). Gli amanti del barbecue prediligono sempre i modelli a carbonella, seguiti dai modelli a gas ed elettrici (più adatti ad un uso domestico). E dalla bistecchiera elettrica.