Premio Vincenzo Dona, appuntamento il 13 novembre in diretta streaming

Premio Vincenzo Dona 2020, il 13 novembre in diretta streaming

Quest’anno appuntamento online con la XIVma edizione del Premio Vincenzo Dona, dal titolo “What’s next”, promosso dall’Unione Nazionale Consumatori per ricordare il fondatore dell’organizzazione. L’evento si svolgerà il 13 novembre, alle ore 9.00, in diretta sulle pagine Facebook UNConsumatori e sul canale YouTube Unione Nazionale Consumatori.

Tra gli ospiti il vice-ministro Sileri, i Presidenti delle Autorità Besseghini (energia) e Stanzione (privacy) e l’ex consigliere per l’innovazione alla Casa Bianca, Alec Ross.

“Ci siamo lasciati un anno fa nella splendida cornice del teatro Argentina di Roma con un pubblico in sala di oltre cinquecento persone, quest’anno l’appuntamento è online e il Premio Vincenzo Dona apre le porte a tutti i consumatori che potranno seguire, in diretta streaming dagli studi di Sky Italia, la nostra mattinata di riflessione dedicata al futuro”, dichiara Massimiliano Dona, Presidente di Unione Nazionale Consumatori.

Premio Dona, il programma della XIVma edizione

Il futuro del mercato, le aspettative dei consumatori, le sfide a cui sono chiamate le imprese e poi la digitalizzazione, il richiamo all’etica, il rispetto dei diritti, una riflessione su come la pandemia sta cambiando (e ha già cambiato) le nostre esistenze. Saranno questi i temi della quattordicesima edizione del Premio Vincenzo Dona.

“Il Coronavirus ha radicalmente modificato le nostre vite e anche gli eventi hanno dovuto cambiare volto – commenta il Presidente Dona. – Il Premio Dona torna, quindi, in una versione integralmente digitale, seppur in una cornice di altissimo livello come gli studi Sky di Milano che ci ospitano. Delle scorse edizione manteniamo la voglia di parlare di un tema a 360 gradi, dando al pubblico punti di vista diversi e originali”.

Dona spiega, quindi, quali saranno i temi trattati nel corso dell’evento: una riflessione sulla salute con il vice-ministro Pierpaolo Sileri, seguita dagli interventi in materia di “economia digitale”, “energia e sostenibilità”, “etica e mercato”, con ospiti appartenenti al mondo delle Istituzioni. Oltre a Sileri, sarà presente il Presidente dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Stefano Besseghini, il Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione.

E poi, ancora, il sociologo Francesco Morace, il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente di Strategia alla Scuola di Direzione Aziendale università Bocconi, la professoressa Mariarosaria Taddeo, Deputy Director of the Digital Ethics Lab. Oxford Internet Institute e Alec Ross, visiting professor della Bologna Business School.

Non mancherà la voce delle imprese, con alcune delle più importanti aziende italiane che racconteranno come la pandemia sta cambiando il loro settore.