Spreco alimentare, Too Good To Go lancia una campagna per salvare i prodotti natalizi

Fino al 3 febbraio Too Good To Go offre magic box speciali, contenenti gli ultimi prodotti natalizi di pasticcerie, gastronomie, supermercati. Nell’ambito della campagna “Condividi, Conserva, Crea”, due ricette a base di panettone

Too Good To Go lancia una campagna per salvare gli ultimi prodotti natalizi

“Far durare il Natale più a lungo”, è questo l’appello di Too Good To Go, app contro lo spreco alimentare, che invita gli esercenti commerciali e i cittadini a salvare i dolciumi in eccesso e prestare attenzione agli avanzi dopo le Feste.

Secondo i dati di Waste Watcher, riportati da Too Good To Go, nel 2020 si è assistito per la prima volta a un calo dello spreco alimentare domestico, anche se il dato appare ancora preoccupante: infatti, il valore dello spreco settimanale medio per famiglia ammonta a 4,9 euro che, sommato agli sprechi della filiera di produzione e distribuzione, determina un costo totale di circa 10 miliardi di euro.

Too Good To Go avvia l’iniziativa “Save The Panettone”

Ora che le festività sono concluse, l’App avvia dunque l’iniziativa “Save The Panettone”, per dare un’ultima occasione a quei prodotti natalizi, come il panettone, che rischiano di essere dimenticati e quindi sprecati dopo il 6 gennaio.

Per tutto il mese di gennaio e fino alla data simbolica del 3 febbraio, il giorno di San Biagio – quando a Milano per tradizione si assapora l’ultima fetta di panettone per scongiurare i malanni – gli utenti dell’app potranno trovare le Magic Box speciali di pasticcerie, gastronomie, supermercati contenenti gli ultimi prodotti natalizi che necessitano di essere salvati.

“La riduzione degli sprechi alimentari domestici durante quest’anno, Natale compreso, è sicuramente un risultato positivo. È importante però non dimenticare i nostri esercenti commerciali, che sono stati gravemente colpiti nel 2020 e che stanno affrontando la prospettiva di dover gettare e smaltire tonnellate di cibo”, dichiara Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go.

Due ricette per reinventare il panettone

Too Good To Go prosegue, inoltre, la campagna di sensibilizzazione e informazione verso i consumatori, “Condividi, Conserva, Crea“, che ha avuto inizio a dicembre e che vede ora il proprio coronamento attraverso consigli e ricette utili per non sprecare neanche una fetta di panettone. Protagonisti d’eccezione il Maestro Iginio Massari e il Maestro Vincenzo Santoro.

Il Maestro Iginio Massari propone uno zuppone russo a base di panettone, crema pasticcera al cioccolato e vaniglia e un po’ di whisky.

“La delicatezza di questo dolce esalterà ogni boccone e non ne farà avanzare nemmeno una briciola!”, consiglia il Maestro Iginio Massari.

Il Maestro Santoro, che quest’anno si è aggiudicato il premio “Artisti del Panettone” 2020, interpreta il panettone rimasto dopo le Feste con una ricetta salata: un club sandwich composto da fette di panettone tostate, ripiene di prosciutto e formaggio.

“Il segreto per non sprecare? Ricordarsi che in cucina ci si può sbizzarrire usando anche gli ingredienti rimasti in frigorifero per creare ricette gustose”, ha aggiunto.