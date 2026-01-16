World Pizza Day, il 17 gennaio la festa globale della pizza italiana

Il 17 gennaio si celebra il World Pizza Day, la giornata mondiale dedicata a uno dei prodotti più iconici della cucina italiana. Un appuntamento che coinvolge appassionati, pizzaioli e locali in tutto il mondo, rendendo omaggio a una tradizione capace di rinnovarsi senza perdere la propria identità.

La Pizza Napoletana domina le preferenze

Secondo i dati 2025 dell’Osservatorio sulla Pizza di TuttoPizza, Salone Internazionale della Pizza, la Pizza Napoletana resta la più amata, conquistando il 52% delle preferenze. Seguono la pizza crunch o croccante con il 22%, la pizza in teglia al 7% e la pizza in pala al 6%. Le varianti senza glutine, gourmet e fritte si attestano invece tra il 2% e il 4%, confermando nicchie in crescita ma ancora minoritarie.

Sul fronte dei prezzi, la Margherita resta un punto di riferimento accessibile: il 63% dei locali la propone tra 5 e 8 euro, mentre il 13% scende sotto i 5 euro. Un altro 13% colloca il prezzo nella fascia 8-12 euro e l’11% supera i 12 euro. Per le pizze gourmet, invece, il 44% dei locali fissa il tetto massimo tra 15 e 20 euro, mentre il 15% supera la soglia dei 20 euro.

Cosa guida la scelta dei clienti

La qualità della pizza è il primo fattore di scelta per l’80% dei consumatori, seguita dall’atmosfera del locale (72%). Più distanziati risultano il menu vario (7%), il servizio (6%) e la reputazione online (5%). Il pubblico è composto soprattutto da giovani tra i 18 e i 34 anni (37%) e famiglie (35%), seguiti dagli adulti tra i 35 e i 55 anni (26%).

In occasione del World Pizza Day, l’Associazione Verace Pizza Napoletana ha lanciato una piattaforma digitale accessibile da tutto il mondo. Dalla mezzanotte del 17 fino al 31 gennaio, su verapizzaday.pizzanapoletana.org saranno disponibili contenuti video e masterclass gratuite in otto lingue, dall’italiano al giapponese, per celebrare e diffondere l’arte della vera pizza napoletana.