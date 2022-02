Deltarune, i fan di Toby Fox sono in attesa degli ultimi capitoli: ecco le ultime novità

Deltarune, il seguito spirituale del famosissimo Undertale, è l’ultimo titolo indie nato dalla genialità del suo creatore Toby Fox. I suoi giochi regalano ai players un’esperienza completamente nuova e sconvolgente. L’autore ha rotto gli schemi del settore videoludico introducendo aspetti che hanno spiazzato milioni di giocatori, che ora attendono con ansia gli ultimi capitoli della saga.

Quando usciranno i nuovi capitoli di Deltarune

Dopo il successo mondiale di Undertale, il suo genio creativo Toby Fox ha deciso di dedicarsi al nuovo spin-off Deltarune. Il gioco, suddiviso in capitoli, è apparso per la prima volta nel 2018 su Pc, per poi essere reso disponibile anche su PlayStation e Nintendo Switch gratuitamente. A qualche anno di distanza, a settembre 2021, è stato pubblicato il secondo capitolo ed è stato immediatamente un successo di enormi proporzioni. Secondo il database di SteamDB, il capitolo 2 di Deltarune ha superato i 100.000 giocatori contemporaneamente nel suo primo giorno di comparsa su Steam. Dopo pochi giorni dall’uscita della versione per PC, il secondo capitolo è magicamente apparso anche per PlayStation e Nintendo Switch: una bella sorpresa per tutti i giocatori di queste due console. Ma l’avventura non è finita, l’ideatore del videogioco è già al lavoro sugli altri 3 capitoli, con i quali completerebbe il titolo.

Non è ancora chiaro quando verranno pubblicati i nuovi capitoli di Deltarune, ma non dovrebbe mancare poi così tanto tempo alla loro uscita. Per non perdersi nessuna novità sul tema, comunque, è consigliabile aggiornarsi tramite i principali siti che raccolgono tutte le novità per i giochi ps5. Dopo l’uscita del secondo capitolo del gioco, infatti, Toby Fox ha dichiarato di avere in programma un’uscita unica per i restanti capitoli 3, 4 e 5, che saranno a pagamento. Inizialmente, dichiara il creatore di Deltarune sui blog, il suo progetto sarebbe stato quello di lanciare i 4 capitoli successivi al primo in un’unica soluzione; tuttavia, successivamente si sarebbe reso conto che lo sviluppo del gioco richiedeva più tempo del previsto. Da qui la decisione di lanciare il capitolo 2 a settembre 2021, in forma gratuita. Toby Fox ha dichiarato di aver già portato a termine la stesura dell’intera storia di Deltarune, ma che, essendo il progetto molto ambizioso, necessita ancora di tempo per essere completato.

Che cosa rende speciali i giochi di Toby Fox

Spiegare come mai ci sia così fremente attesa per l’uscita di Deltarune non è cosa semplice. Innanzitutto, dobbiamo risalire al 2015, quando la comparsa, inattesa, di Undertale ha fatto innamorare milioni di giocatori in tutto il mondo. Il successo di questo videogioco ha aperto gli occhi del pubblico al mondo della produzione videoludica, che in Italia non ha grandi numeri, soprattutto per quanto riguarda gli sviluppatori indipendenti. Ma quali sono le caratteristiche di questi giochi che hanno fatto letteralmente impazzire milioni di giocatori? La più grande novità introdotta da questi videogiochi consiste nel fatto che il loro ideatore è riuscito a distruggere la quarta parete e a creare una metanarrazione ideata nei minimi dettagli, parlando direttamente ai giocatori.

La creatività geniale di Toby Fox dialoga direttamente con i players e rende le loro scelte permanenti e incisive sulla vita del gioco. I giocatori saranno aspramente criticati se decidono di compiere scelte che l’autore non condivide e non potranno salvare per poi tornare indietro. Il gioco se ne rende conto e alla ripresa mette il player davanti alle proprie scelte, ricordandogli quello che ha fatto un attimo prima. Il gioco sa e non dimentica. Altro aspetto estremamente innovativo del gioco, è la possibilità di completare il videogioco senza uccidere nessuno. Non è un caso che il trailer di Undertale citasse: “The friendly RGP where nobody has to die“. Sicuramente Toby Fox sarà in grado di stupirci anche con gli ultimi 3 capitoli di Deltarune. Non ci resta che attenderli.

