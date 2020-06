E-commerce, al via la campagna informativa #CompraSicuro di UNC e eBay

#CompraSicuro, da Unione Nazionale Consumatori e eBay una campagna informativa per guidare i consumatori negli acquisti online, consapevolmente e in sicurezza

Tanti consumatori si affidano ormai agli acquisti online, complice il lockdown dei mesi scorsi che ha trainato la crescita dell’e-commerce generando un vero e proprio boom dei cosiddetti “first time users”. In questo scenario la piattaforma eBay, con il supporto dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC), lancia la campagna #CompraSicuro, per promuovere la sicurezza e l’affidabilità degli acquisti online.

“Il commercio digitale in Italia è in continua crescita con un notevole boost dato da questi mesi di lockdown – ha dichiarato Massimiliano Dona, Presidente di Unione Nazionale Consumatori – d’altra parte registriamo una penetrazione inferiore ai principali Paesi europei, trovando un ostacolo proprio nel basso livello di fiducia dei consumatori nelle transazioni online. Per questo l’Unione Nazionale Consumatori da anni è in prima linea con campagne volte a migliorare la consapevolezza dei consumatori sul digitale. Farlo con un partner come eBay ci permette di parlare ad un pubblico più ampio e ci dà la possibilità di ribadire l’importanza per imprese e consumatori di collaborare per un mercato trasparente e sicuro”

#CompraSicuro, il vademecum

Per diffondere la consapevolezza dei diritti e delle garanzie di cui i consumatori beneficiano durante gli acquisti in rete, nell’ambito della campagna con eBay, Unione Nazionale Consumatori ha realizzato il “Vademecum Acquisti Sicuri”, indicando 5 consigli utili per fare shopping online in sicurezza, rispondendo ai dubbi più frequenti dei consumatori digitali:

scegliere accuratamente il venditore : valutare le recensioni, prendere visione delle informazioni di contatto e della descrizione del prodotto messo in vendita. Prestare attenzione alle anomalie.

: valutare le recensioni, prendere visione delle informazioni di contatto e della descrizione del prodotto messo in vendita. Prestare attenzione alle anomalie. Acquistare solo su siti protetti da sistemi di sicurezza , riconoscibili dal simbolo di un lucchetto chiuso nella barra dell’indirizzo, che garantiscono maggiore protezione nella trasmissione dei dati.

, riconoscibili dal simbolo di un lucchetto chiuso nella barra dell’indirizzo, che garantiscono maggiore protezione nella trasmissione dei dati. Controllare le condizione di vendita e consegna , ricordando che, negli acquisti da venditori professionali, se il consumatore desidera restituire il prodotto, può farlo senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo entro 14 giorni lavorativi.

, ricordando che, negli acquisti da venditori professionali, se il consumatore desidera restituire il prodotto, può farlo senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo entro 14 giorni lavorativi. Se il prodotto è difettoso, la garanzia legale di conformità è di 2 anni: prestare sempre attenzione alla procedura per ottenere la riparazione o la sostituzione.

di conformità è di 2 anni: prestare sempre attenzione alla procedura per ottenere la riparazione o la sostituzione. Usare solo metodi di pagamento che consentono lo storno dell’addebito: evitare il bonifico e la ricarica direttamente su Postepay e diffidare dei siti che addebitano costi per l’uso di una carta di credito o prepagata.

eBay, quali garanzie per il consumatore?

Oltre alle garanzie legali come previste dal Codice del Consumo e dal Codice Civile, la piattaforma mette a disposizione ulteriori elementi che rafforzano la tutela di chi acquista attraverso il marketplace: i feedback dei venditori, che mostrano con trasparenza il loro livello di affidabilità; chiare indicazioni per i metodi di pagamento; la Garanzia Cliente eBay, un programma di protezione per gli utenti che rimborsa nel caso in cui l’oggetto non arrivi a destinazione, non corrisponda alla descrizione o si verifichino problemi con il rimborso da parte del venditore.

“Siamo molto orgogliosi di questo percorso al fianco di Unione Nazionale Consumatori, che conferma il nostro impegno per la tutela dei diritti dei consumatori – ha dichiarato Andrea Moretti, Director, Head of Legal di eBay in Italia. – Ai nostri utenti offriamo tutti gli strumenti necessari per vivere un’esperienza di acquisto online facile e sicura, con la garanzia del supporto di eBay per qualunque necessità”.