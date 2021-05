eCommerce, l’Antitrust avvia procedimento verso StockX

L’Antitrust ha avviato un procedimento verso la piattaforma di eCommerce StockX per presunte pratiche commerciali scorrette

Ci sono una serie di informazioni mancanti sul sito di eCommerce che vende sneakers, abbigliamento e prodotti elettronici. Troppi. Così l’Antitrust ha deciso di avviare un procedimento verso StockX per presunte pratiche commerciali scorrette.

Sotto la lente dell’Autorità finiscono l’assenza di indicazioni sul venditore, sulla garanzia legale di conformità e sul diritto di recesso. L’Antitrust ipotizza anche una presentazione ingannevoli dei prezzi dei prodotti nel procedimento aperto verso la piattaforma di eCommerce.

eCommerce, le pratiche contestate a StockX

Il Garante della Concorrenza, informa una nota, ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di StockX LLC, gestore del sito stockx.com/it-it/ che permette agli utenti di acquistare e vendere beni di consumo, soprattutto scarpe da ginnastica, streetwear, articoli da collezione, prodotti elettronici, borse e orologi.

Il procedimento è stato avviato per accertare una serie di comportamenti che sembrano integrare pratiche scorrette. L’Antitrust contesta alla piattaforma di eCommerce la «totale assenza, nel corso del processo di offerta/acquisto dei prodotti commercializzati sulla piattaforma, di qualsiasi indicazione sull’identità del venditore. Si tratta di una circostanza che potrebbe indurre a considerare la piattaforma stessa la controparte contrattuale del consumatore».

L’altra pratica ipotizzata è la «ingannevole presentazione del prezzo di vendita dei prodotti, visto che StockX non indica, fin dall’inizio del processo di offerta/acquisto, l’ammontare delle commissioni di elaborazione richieste agli acquirenti che di solito appaiono addebitate ai consumatori e vengono aggiunte al prezzo inizialmente indicato».

L’Autorità contesta ancora l’assenza di chiarezza delle informazioni che riguardano l’identità dei venditori, i loro recapiti (indirizzo, fax, telefono, ecc.), quando disponibili, per consentire al consumatore di contattarli rapidamente e di comunicare in modo efficace, la garanzia legale di conformità e il diritto di recesso, che non consentono ai consumatori di individuare ed esercitare agevolmente i propri diritti contrattuali.