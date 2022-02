Elettronica di consumo, gli italiani cercano i prodotti “smart”. I trend 2021

Secondo un’analisi MediaWorld, tra i prodotti di elettronica più acquistati nel 2021 troviamo dispositivi utili per lo smart working, come monitor e tablet, e prodotti per l’igienizzazione della casa

La pandemia e i lockdown hanno cambiato abitudini e stili di vita delle persone, mettendo in luce nuove tendenze che nel 2021 hanno caratterizzato gli acquisti degli italiani e quindi il comportamento dei consumatori. MediaWorld, attraverso l’analisi delle vendite, ha delineato il rapporto tra consumatori e tecnologia e alcuni trend sull’elettronica di consumo 2021.

Elettronica di consumo, mai più senza l’ufficio in casa

Nello specifico, nell’anno appena trascorso si è riscontrata una crescita significativa per quanto riguarda il canale online, con valori a doppia cifra, per la vendita di prodotti come monitor, tablet, desktop e stampanti laser.

Questo dato mostra in particolare quanto il lockdown e l’introduzione dello smart working abbiano inciso sui bisogni e sulle abitudini degli italiani, che hanno iniziato a costruire in casa postazioni di lavoro in risposta ai nuovi bisogni dettati dalla pandemia.

La TV tra i prodotti più acquistati

Nonostante il successo dei prodotti per lavorare comodamente da casa, il podio dei beni di consumo più acquistati del 2021 ha visto TV, ricevitori TV ed elettrodomestici per la casa.

Tra i dispositivi sono andati per la maggiore soprattutto quelli caratterizzati da minore polliciaggio, ovvero quelle più piccole dai 24 ai 43 pollici.

Inoltre i consumatori hanno optato soprattutto per TV smart, connesse a Internet e in grado di collegare senza sforzi le principali piattaforme di streaming.

Attenzione all’igienizzazione

Per quanto riguarda invece gli elettrodomestici per la casa, nel 2021 sono emerse preferenze per prodotti rivolti alla pulizia e per le rispettive funzionalità legate all’igienizzazione.

Infatti tra i grandi elettrodomestici più acquistati troviamo: lavastoviglie, asciugatrici e forni. In generale, dalla cucina alla lavanderia, gli italiani hanno investito per rendere la propria casa più performante, con prodotti volti a efficientare e rendere più semplici le attività quotidiane legate alle faccende domestiche.

Le caratteristiche richieste sono state velocità di esecuzione (disponibilità di cicli più veloci per lavastoviglie e asciugatrici) e connessione tra smartphone ed elettrodomestico. In questo contesto, il bisogno e il desiderio di costruire ambienti smart, luoghi dove le apparecchiature diventano sempre più connesse per una casa intelligente, si sono confermati come aspetti rilevanti per i consumatori.

Elettronica di consumo in cucina

Sul podio dei prodotti più acquistati, all’interno della categoria dei piccoli elettrodomestici, troviamo ben due prodotti dedicati al food: le macchine del caffè e le friggitrici.

Secondo quanto osservato da MediaWorld, in base ai dati sui prodotti per la cucina più acquistati nel 2021, è evidente come l’emergere di nuove esigenze e consapevolezze legate al food ha ha portato i consumatori verso una tecnologia che si pone a servizio degli ingredienti, per esaltarne qualità e sapore con un occhio alla leggerezza delle preparazioni.

