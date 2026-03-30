Prodotti tipici, Federconsumatori: a Pasqua rincari di oltre il 5%

Federconsumatori presenta il tradizionale monitoraggio dei prezzi sui prodotti tipici di Pasqua. I rincari maggiori sono per carne di agnello e coniglio; aumentano le uova fresche, le uova di Pasqua e i coniglietti di cioccolato

Pasqua in tavola con un aumento dei costi dei prodotti tipici. Più 5,2% sono in media i rincari che gli italiani dovranno affrontare quest’anno per i prodotti tipici della festa, dalla carne ai dolci. Non si esaurisce l’impennata dei prodotti derivanti dal cacao e anche quest’anno aumentano i prezzi delle uova di cioccolato; sono in aumento i prezzi delle colombe; per la carne si segnala il rincaro del prezzo di agnello e coniglio (+10%). Le uova fresche aumentano (nella confezione da 10 pezzi) del +8%.

Pasqua e prodotti tipici, i costi della festa

Come da tradizione, Federconsumatori ha monitorato i costi dei prodotti tipici della Pasqua.

Le tendenze di quest’anno, spiega l’associazione, “riguardano soprattutto una maggiore attenzione al rapporto qualità-prezzo, più che al brand: si leggono più le etichette nutrizionali, si valuta la sostenibilità di ingredienti e filiere, si prediligono prodotti locali. Aumenta anche l’attenzione a non sprecare”.

Gli italiani si apprestano a festeggiare con prudenza: le famiglie non rinunceranno a pranzi e a viaggi, ma con un atteggiamento più attento a contenere le spese e improntato al fai da te. Chi deciderà di partire (circa 1 famiglia su 7 secondo le prime stime) resterà per oltre il 96% dei casi in Italia, riscoprendo le città d’arte, ma anche i piccoli borghi.

Nei costi monitorati (qui tutte le rilevazioni) c’è ad esempio quello della carne. Oltre ai rincari del 10% per agnello e coniglio, spicca il più 8% per il petto di pollo. Le uova fresche quest’anno hanno un prezzo che varia da una media di 3,25 euro per la confezione da sei a 4,30 euro per quella da dieci, con rincari rispettivamente del 2% e dell’8%.

Uova di cioccolato e colombe

Per le uova di cioccolato, quello piccolo di marca (150 grammi) quest’anno costa in media 13,99 euro con un aumento dell’8% rispetto al 2025; per un uovo medio da 220 grammi servono circa 16,99 euro (più 6%). Il coniglietto di cioccolato rincara dell’8% ed esibisce un prezzo medio di 5,40 euro.

I prezzi delle colombe variano da una media di 14,90 euro per la classica a 24,90 euro per la colomba farcita, con rincari rispettivamente del 7% e del 4% rispetto allo scorso anno.

Quando si parla di acquisti, vale sempre l’indicazione di confrontare il prezzo al chilo. “Uno degli errori più comuni è valutare solo il prezzo finale del prodotto – ricorda Federconsumatori – È invece fondamentale controllare il prezzo al chilogrammo, che permette di confrontare davvero i prodotti e scoprire le reali differenze di prezzo”.