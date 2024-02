Reclama Facile, Altroconsumo: più di 44 mila reclami nel 2023

Nel 2023 la piattaforma Reclama Facile ha raccolto più di 44mila segnalazioni per problemi con servizi e prodotti e da alcune di queste sono scaturite segnalazioni all’Antitrust.

“Grazie a Reclama Facile possiamo far rispettare i diritti dei consumatori. Non solo. I reclami verso le aziende attraverso Reclama Facile – spiega Altroconsumo, responsabile del progetto – possono essere pubblici, quindi, rappresentano un’ottima leva per spingere le aziende a dare una risposta e a occuparsi del problema. Moral suasion”.

Reclama Facile, il progetto per la tutela dei consumatori

L’associazione ha dunque collaborato con Antitrust e Agcom inviando loro i reclami dei consumatori. Reclama Facile è finanziato dalla Ue nell’ambito del progetto CICLE-X, che vuole rafforzare la collaborazione con le Autorità e favorire la tutela dei diritti dei consumatori attraverso la piattaforma in grado di raccogliere con regolarità i reclami degli utenti per portarli all’attenzione delle autorità competenti.

“Reclama Facile” ha permesso di raccogliere, nel 2023, 44 mila segnalazioni di consumatori. Fra le società che durante l’anno hanno ricevuto più segnalazioni c’è ad esempio Italiaonline. Le criticità scaturiscono in questo caso dal blocco, a gennaio e giugno, delle caselle di posta elettronica Virgilio e Libero che, gestite da Italiaonline con più di 9milioni di utenti, per giorni non hanno potuto accedere alle mail e che ha fatto registrare più di 5mila reclami sulla piattaforma (5.772 per l’esattezza). Molti i reclami nei confronti delle aziende telefoniche (fra cui WindTre, Tiscali e Fastweb) e quelle verso Mondo Convenienza e Amazon. C’è da dire che in questo caso (come per i reclami verso Poste, Ryanair o Trenitalia) le aziende hanno aderito alla piattaforma Reclama facile con “spirito collaborativo”. Sono numerose le segnalazioni che arrivano ad Altroconsumo verso molti altri operatori.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!