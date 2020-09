Cittadinanzattiva Lazio su caso segnalato da “Il Salvagente”: si verifichino le procedure attivate

Cittadinanzattiva: chiediamo che la Regione Lazio e la ASL di competenza attivino immediatamente una verifica su tutte le procedure poste in essere per individuare eventuali problemi e portarli a soluzione

“Quanto segnalato da Riccardo Quintili direttore de Il Salvagente, ci lascia amareggiati ma decisi a capire cosa sia successo”. Queste le dichiarazioni di Elio Rosati segretario regionale di Cittadinanzattiva Lazio, a seguito della pubblicazione del caso personale del giornalista che, una volta certificata la positività al Covid, non ha avuto, a quanto pare, né dal Sisp né dal Numero unico della Regione del Lazio indicazioni esaustive.

“Da martedì alle 13, pochi minuti dopo aver scaricato gli esiti del referto, il medico di base che ci aveva in cura ha fatto la segnalazione obbligatoria al Servizio di igiene e sanità pubblica della Asl, il Sisp – scrive il giornalista. – Al momento in cui scriviamo, a circa 24 ore di distanza dalla prima comunicazione alla rete di sorveglianza, di questa telefonata non abbiamo saputo nulla. Il tracciamento è stato del tutto volontario”.

Il commento di Cittadinanzattiva sul caso

“Le situazioni segnalate erano abbastanza frequenti all’inizio della pandemia. Le ASL si sono organizzate. E tale situazione era stata superata. Ma se ancora oggi siamo al fai da te (avvisi tu chi hai frequentato, avvisi tu il medico, avvisi tu…) si rischia di vanificare un lavoro oneroso e difficile – prosegue Cittadinanzattiva. – Con la riapertura delle attività lavorative, delle scuole e delle attività quotidiane si apre una fase dove questo servizi sono e saranno essenziali per mesi. Non si può essere superficiali”.

“Chiediamo per questo che la Regione Lazio e la ASL di competenza attivino immediatamente una verifica su tutte le procedure poste in essere per individuare eventuali problemi e portarli a soluzione – conclude. – È in gioco la credibilità di un servizio sanitario che sta a cuore a tutti i cittadini. Per questo riteniamo fondamentale non minimizzare ma individuare la falla e mettere in campo tutte le soluzioni possibili a evitare ancora queste situazioni”.