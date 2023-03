“Conoscere l’energia e ridurre i consumi”, il 17 marzo l’evento di Banco dell’Energia ed Edison

Il 17 marzo, a Reggio Calabria, si terrà l’incontro aperto alla cittadinanza “Conoscere l’energia e ridurre i consumi”, volto a informare e diffondere consapevolezza sui modi più efficaci e accessibili per ridurre i consumi

Il 17 marzo, a Reggio Calabria, si terrà l’incontro aperto alla cittadinanza “Conoscere l’energia e ridurre i consumi”, nell’ambito del progetto “Energia in Periferia”, promosso da Banco dell’Energia ed Edison, in collaborazione con Adiconsum Calabria, le associazioni Ashiafatima e Nuova Solidarietà, il centro di Solidarietà Alberto Marvelli e Banco Alimentare a sostegno di 100 famiglie in povertà energetica della città di Reggio Calabria.

L’appuntamento sarà volto a informare e diffondere consapevolezza sui modi più efficaci e accessibili per ridurre i consumi, anche attraverso una sessione formativa dedicata, a cura dei tutor per l’energia domestica (TED) di Fondazione Banco dell’energia.

L’evento si terrà alle ore 18.30, presso l’Auditorium Don Orione di S. Antonio, in Via Don Orione 5 (Reggio Calabria).

Conoscere l’energia e ridurre i consumi, il programma

Di seguito il programma dell’evento:

Saluti Istituzionali

Paolo Brunetti, Sindaco di Reggio Calabria

Interventi

Silvia Pedrotti, Responsabile Fondazione Banco dell’energia

Barbara Terenghi, Direttore Sostenibilità Edison

Michele Gigliotti, Presidente Adiconsum Calabria

Alice Panella, Responsabile Progetto – Associazione Ashiafatima ODV – ETS

Rosa Scopellitti, Coordinatrice Progetti – Associazione Nuova Solidarietà ODV

Demetrio Corso, Centro di Solidarietà “Alberto Marvelli” ODV

Sessione formativa “Conoscere l’energia e ridurre i consumi” a cura di Antonio Castaldi e Giuseppe Sollecito, Tutor per l’Energia Domestica – Fondazione Banco dell’energia

