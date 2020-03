Il mondo delle telecomunicazioni si è evoluto esponenzialmente nell’ultimo decennio, puntando a continui miglioramenti e perfezionando strumenti e canali a disposizione. Per questo motivo quella che sembrava una novità rivoluzionaria, l’ADSL, è stato ormai soppiantato in quanto a qualità dalla fibra ottica.

Un cambiamento radicale che ha avuto luogo in uno spazio temporale abbastanza ridotto. La nuova tecnologia si è imposta e sta spopolando, supportata dall’efficacia che effettivamente rende agli utenti. Purtroppo però, sono sempre più diffusi attraverso vari canali i tentativi di truffa legati a questo vettore di comunicazione.

Prima di andare ad analizzarli nel dettaglio, comprendiamo quindi che cosa valutare nelle offerte di fibra ottica.

In cosa consiste la fibra ottica

Si può dire che la fibra ottica sia l’ultima tecnologia di Internet veloce. Il termine è utilizzato negli ambiti scientifici e tecnologici per descrivere tutta una serie di materiali che, essendo costituiti da filamenti vetrosi o polimerici, sono realizzati in modo da riuscire a condurre la luce al loro interno.

Proprio per questo motivo vengono applicati con sempre maggiore frequenza nel settore delle telecomunicazioni. In un certo senso, è l’erede degli antichi conduttori telefonici come per esempio i cavi in rame; il fatto di sfruttare materiali più complessi permette però a questo elemento di trasferire contemporaneamente e molto più velocemente una quantità nettamente superiore di informazioni.

Lo fa proprio sfruttando i segnali di luce, che attraverso questi cavi protetti da una guaina in gomma trasportano i dati necessari alle comunicazioni di telefonia e linea Internet.

Come funziona questo meccanismo? Essendo isolato dall’ambiente esterno dalla guaina di gomma, il filamento riesce a imprigionare al suo interno i fasci di luce sopra citati ed i grandi protagonisti della comunicazione diventano loro: essi infatti rimbalzano a lunghissime distanze trasportando le informazioni, sotto forma di impulsi. Questi impulsi vengono ricevuti da specifici dispositivi, ovvero i modem e router di ultima generazione settati sulla trasmissione in fibra ottica per l’appunto. E sono esattamente il tipo di tecnologia che sta alla base dei nuovi server degli operatori telefonici.

La fibra ottica si divide in due tipologie, basate su frequenze differenti: la FTTS (Fiber to the Street) e la FTTH (Fiber to the Home). La seconda, tra le due, è quella che vanta la maggiore velocità. Chiaramente, la qualità si paga. E se comparata con il vecchio ADSL la fibra ottica risulta più performante sotto tutti i punti di vista, ecco che anche il prezzo si eleva rispetto alla “concorrenza” meno recente.

Cosa valutare nelle offerte di fibra ottica

Proprio per questo motivo, purtroppo, sono sempre più frequenti le truffe legate a questo settore e prodotto. Queste tecniche di inganno si sviluppano tramite due vie: quella telefonica e quella web. La più praticata resta quella via telefono, che si struttura secondo il seguente schema: gli utenti, clienti di una determinata compagnia telefonica, ricevono una chiamata da un numero che si finge call center di quella compagnia o di una concorrente (falsi call center).

I finti operatori dall’altra parte della cornetta informano il malcapitato che la linea Internet ha subito importanti problemi e non sarà più attiva – o non funzionerà più a dovere – proprio nella zona in cui il cliente abita. A questo punto, propongono la soluzione: una nuova soluzione contrattuale che rimpiazzi quella precedente, ed il cui prezzo è ovviamente più elevato rispetto a quello del piano precedente.

Un meccanismo simile si sviluppa anche sui siti web, quando i malcapitati si trovano su pagine non sicure ed ingannevoli. Che spesso sono collegate a siti di gioco e scommesse online, anch’essi non sicuri. Ecco perché quando si gioca via Internet è sempre meglio affidarsi a siti assolutamente sicuri e protetti, come quelli consigliati da Casinosicurionline.net. Di modo non soltanto da proteggere i dati sensibili in quel momento, ma anche da evitare future possibili truffe.