I consumatori dovrebbero utilizzare sempre pagamenti alternativi online?

La rivoluzione digitale che stiamo vivendo in questi ultimi anni ha permesso di modificare abitudini che ci sembravano invariabili e che invece nel volgere di poco tempo nuovi modelli sono entrati nella nostra vita quotidiana. Negli ultimi 10 anni la tecnologia si è evoluta a tal punto che sono sempre di più le attività che svolgiamo attraverso quasi esclusivamente i nostri personal computer o smartphone. Dal mondo del lavoro alle questioni personali, ci affidiamo sempre di più al mondo digitale.

I dispositivi sono sempre più potenti, le connessioni alla rete Internet hanno una velocità e una stabilità nemmeno lontanamente paragonabile all’epoca dei primi collegamenti con i modem a 56K. Tutto questo ha permesso la nascita di tantissimi servizi, che hanno introdotto sempre più radicalmente nelle abitudini delle persone il concetto di pagamento digitale: servizi di streaming online, abbonamenti per guardare le serie TV o le partite dalla propria squadra del cuore, così come l’esplosione delle piattaforme di e-commerce hanno avuto tra le dirette conseguenze quella di abituare milioni di persone ai concetti di carte di debito e carte di credito.

I wallet online

Ma non solo: nel breve volgere di poco tempo anche tutte quelle funzionalità collegate ai wallet online, attraverso cui gestire pagamenti in entrata e in uscita sono entrate tra le consuetudini degli utenti che quotidianamente controllano il cambio Eth Euro per conoscere il valore della criptovaluta Ethereum e gestire in autonomia e con e velocità non solo i propri investimenti ma anche il portafoglio digitale. Una vera e propria rivoluzione tecnologica se si pensa anche solo a 5 anni fa.

I vantaggi dei pagamenti digitali

Tutti questi nuovi modi di rapportarsi con i pagamenti digitali hanno contribuito a creare una familiarità tra le persone e tutte quelle valute non tradizionali, ecco perché con il passare del tempo sono diventati subito evidenti i vantaggi dei pagamenti on line, rispetto a quanto si faceva fino a poco tempo fa.

Veloci e comodi

Dopo un primo periodo di adattamento alla nuova tecnologia è stato subito chiaro che i pagamenti digitali online siano certamente più facili e veloci rispetto a quelli tradizionali. Non c’è più bisogno di avere in tasca o nella borsa banconote e monete per poter vivere la nostra quotidianità fatta di shopping, spesa al supermercato, abbonamenti ai mezzi pubblici e piccoli acquisti: ora è sufficiente scaricare una delle tante app disponibili per i nostri smartphone e poter gestire tutto tranquillamente avvicinando o lo schermo al dispositivo POS dell’esercizio commerciale, oppure effettuando direttamente il pagamento nell’applicazione stessa.

Sicuri

C’è poi il fattore sicurezza: non avere contante quando si è in giro per motivi di lavoro o personali, ci mette al riparo da quelle che potrebbero essere le conseguenze di uno scippo o di un furto. E se mai dovesse esserci sottratto lo smartphone, o anche solo in caso di smarrimento, al giorno d’oggi è molto più semplice bloccare qualsiasi tipo di pagamento attraverso i canali digitali.

Tracciati

Inoltre, i pagamenti online sono sempre tracciati, quindi si può finalmente dire addio a ricevute cartacee da richiedere e conservare per anni. Ora lo storico di ogni transazione è facilmente gestibile, con il vantaggio di avere molta più elasticità e, soprattutto, tanti pensieri in meno.

