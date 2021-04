Libri, aumentano le vendite nei primi tre mesi 2021

Nei primi tre mesi dell’anno aumenta la vendita di libri, con il traino decisivo delle librerie online che raggiungono il 45% all’inizio del 2021.

Non solo dunque la lettura in pandemia ha resistito e i libri si sono confermati importanti nella dieta culturale degli italiani. Si conferma anche la crescita nella vendita di libri. L’editoria libraria continua a crescere e consolida una tendenza che era iniziata nella seconda metà del 2020.

Aumenta la vendita di libri, cresce la lettura

Così dicono i dati elaborati dall’Associazione Italiana Editori (AIE). Dal primo gennaio al 28 marzo le vendite dei libri a stampa a prezzo di copertina nelle librerie, online e nella grande distribuzione sono aumentate infatti del 26,6% a valore e del 26,7% a copie vendute rispetto allo stesso periodo all’anno precedente.

«Siamo di fronte a un incremento importante che si accompagna alla crescita della lettura, come è documentato nel libro bianco del Cepell (nel 2020 sono lettori il 61% degli italiani nella fascia d’età 15-74 anni, contro il 58% dell’anno precedente). Questi dati – dice il presidente di AIE Ricardo Franco Levi – confermano la bontà delle politiche di sostegno al settore proposte da tutta la filiera del libro unita, l’Associazione Italiana Bibliotecari (AIB), AIE, Associazione Librai Italiani (ALI), e messe in atto nel 2020 da governo e parlamento. Ci riferiamo in particolare al sostegno della domanda tramite la 18App, la Carta Famiglia, il finanziamento degli acquisti delle biblioteche nelle librerie di prossimità, tutte misure che chiediamo siano confermate e stabilizzate».

Per quanto riguarda la 18App, fra gennaio e febbraio i 18enni hanno utilizzato per l’80% questo strumento per acquisti di libri a stampa, pari complessivamente a 75 milioni di euro. Il 91% degli acquisti sono stati fatti nelle librerie online.

Canali di vendita e mercato

C’è poi un cambiamento nei canali di vendita negli ultimi anni.

Librerie e grande distribuzione perdono quota: passano dal 73% del 2019 al 57% di fine 2020, al 55% a marzo di quest’anno. Le librerie online, che rappresentavano il 27% nel 2019 e il 43% nel 2020, raggiungono il 45% nel primo trimestre dell’anno.

Le librerie indipendenti, più presenti nelle periferie e nei piccoli centri, passano dal 22% di fine 2019 al 18% di fine 2020 e, quindi, al 16% di fine marzo. Le librerie di catena, di solito presenti nei centri cittadini, nei centri commerciali e in stazioni e aeroporto, hanno probabilmente risentito delle limitazioni agli spostamenti e sono passate dal 44% del 2019 al 33% nel 2020 al 34% nei primi tre mesi di quest’anno.

La grande distribuzione è passata dal 7% del 2019 al 6% del 2020 fino al 5% del primo trimestre 2021. La quota dei piccoli e medi editori, trainata dall’online, è aumentata nel corso degli anni e fra gennaio e marzo 2021 tocca il 54,1% (era il 47,5% nel 2019 e il 50,9% del 2020).

La resistenza dei libri in pandemia

La lettura in pandemia ha insomma resistito e i libri hanno mantenuto uno spazio ritenuto solido e rilevante all’interno della redistribuzione dei consumi culturali che c’è stata nel 2020. Come emerge dal libro bianco sulla lettura 2020/2021, i libri e la lettura hanno mantenuto un loro spazio «solido, accessibile, rilevante».

Dopo una iniziale contrazione della lettura durante i mesi del primo lockdown, meno netta se si considerano anche gli e-book, gli italiani sono tornati a leggere. E lo scorso anno ha anche accelerato la transizione digitale. Sono aumentati così i lettori di e-book, passati dal 20% al 32% della popolazione tra i 15 e i 74 anni, contando sia chi legge solo e-book, sia chi li alterna ai libri di carta.

UNC: più 54,4% sui prezzi dell’e-book download

La vendita di libri è naturalmente un’ottima notizia per l’Unione Nazionale Consumatori, che però denuncia un dato: il rincaro dei prezzi sul download degli e-book. L’associazione fa riferimento a un’indagine, fatta a marzo di quest’anno, in cui aveva stilato la top ten dei prodotti più rincarati durante la pandemia, facendo il confronto con i prezzi di febbraio 2020. Il record dei rincari, stima l’associazione, spetta alla voce E-book download, con i prezzi che sono più che raddoppiati dal febbraio 2020, con un’impennata del 54,4%

«Siamo contenti che si vendano più libri in Italia. Inaccettabili, però, le speculazioni sui prezzi – dice Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori – Se i libri, rispetto ai valori pre-pandemia, ossia nel confronto con i prezzi del febbraio 2020, hanno avuto un rincaro annuo accettabile, +2,1%, per quanto pari a 3 volte e mezza l’inflazione generale, ferma a +0,6%, l’E-book download ha registrato un rialzo intollerabile del 54,4%, come attestato dagli indici Istat».