Agricoltura bio, Associazioni: “più biologico contro la crisi alimentare”

In occasione del Convegno “È l’ora del Bio”, in corso a Roma, le associazioni del biologico lanciano un biodecalogo, con alcune proposte relative all’utilizzo delle risorse destinate all’agricoltura bio

“Contro la crisi alimentare serve più biologico”: questo è il parere delle associazioni Aiab, Assobio, Associazione per l’agricoltura biodinamica e FederBio, ribadito in occasione del convegno “È l’ora del Bio”, in corso a Roma.

Nei mesi scorsi il Parlamento ha varato una legge per la valorizzazione dell’agricoltura biologica, “un passo importantissimo – affermano le associazioni – anche per la sua capacità di avviare un vero percorso verso la sicurezza alimentare e ambientale, anche e soprattutto nell’attuale quadro geopolitico”.

Associazioni: utilizzare al meglio le risorse per il biologico

La legge sul biologico – ricordano le associazioni – prevede il marchio del “Made in Italy Bio” e il riconoscimento dei distretti biologici per territori, dove è il biologico il modello di produzione di riferimento e che costituiscono un’opportunità strategica per le aree interne e le aree naturali protette. Inoltre – proseguono – la legge favorisce innovazione, ricerca e formazione degli agricoltori, insieme all’informazione rivolta cittadini, per sostenere l’aumento dei consumi dei prodotti bio.

Le associazioni ricordano, inoltre, che ammontano a quasi 3 miliardi gli investimenti per lo sviluppo del biologico, considerando i finanziamenti contenuti nel Fondo per il biologico, nel PNRR e nel Piano Strategico Nazionale della PAC. Ed “è essenziale – proseguono – che queste risorse vengano spese bene, in maniera programmata e integrata, per garantire la crescita del settore”.

“Il cibo del futuro è il biologico – dichiarano i Presidenti delle associazioni del bio. – Adesso occorre lavorare sul Piano d’Azione Nazionale affinché le risorse disponibili attraverso la PAC, il PNRR e il Fondo per il bio si traducano in progetti concreti di sviluppo per tanti territori rurali del nostro Paese. È il momento per rivedere le politiche dei sussidi, che devono premiare chi non inquina, sia in campo energetico che per fertilizzanti e fitofarmaci. Dobbiamo valorizzare i prodotti della terra attraverso il bio, per garantire agli agricoltori un giusto prezzo per il loro lavoro e allo stesso tempo tutelare i consumatori di fronte a rincari in gran parte giustificabili solo con speculazione finanziaria”.

10 proposte per accelerare il percorso verso l’agricoltura bio

Le associazioni hanno lanciato, quindi, un biodecalogo, con alcune proposte relative all’utilizzo delle risorse destinate al biologico:

-filiere di Made in Italy Bio fondate sul giusto prezzo per agricoltori e consumatori.

-Fiscalità ambientale e crediti di imposta per i costi di certificazione per abbattere i prezzi al consumatore senza costi aggiuntivi per le imprese.

-Distretti biologici per favorire sistemi locali di produzione e consumo e valorizzare il territorio rurale a partire dalle aree interne e dalle aree naturali protette.

-Incentivazione delle imprese agricole che integrano attività agricole, zootecniche e forestali, capaci di favorire la biodiversità e chiudere il ciclo dei nutrienti.

-Ricerca, innovazione, formazione e consulenza per supportare gli agricoltori e i territori nella transizione al bio.

-Sviluppo della ristorazione collettiva attraverso organizzazioni di prodotto e strumenti adeguati d’informazione e consulenza.

-Comunicazione e campagne d’informazione ai cittadini per conoscere i valori del bio e favorire l’aumento dei consumi di biologico.

-Innovazione digitale e piattaforma di tracciabilità unica in favore di consumatore.

-Semplificazione burocratica. È l’agricoltore che non inquina a dover sostenere il costo della dimostrazione, sia in termini di tempo che di soldi.

-Obbligo del biologico in aree protette ed Efa.

