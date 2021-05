Colazione, in Italia un momento irrinunciabile per l'82% dei consumatori

La colazione è indispensabile per iniziare la giornata. La pensa così l’82% dei consumatori intervistati da Nextplora, all’interno di una ricerca commissionata da Bauli.

In particolare, per il 42% degli intervistati la prima colazione è indispensabile per svegliarsi e per il 36% si tratta di un passaggio obbligato per iniziare la giornata, da fare subito, appena svegli. Ben l’82% sceglie, infatti, di fare colazione appena sveglio, ancora prima di prepararsi.

Colazione, sì ma con prodotti semplici e salutistici

La colazione dolce è quella preferita dall’80% degli intervistati. In tavola non possono mancare caffè (84%), insieme a biscotti (74%) o croissant (50%).

Il 45% sceglie i prodotti più golosi, ma includere prodotti salutistici nel proprio menù mattutino è importante per il 76% degli italiani.

Si confermano, dunque, i trend evidenziati negli ultimi anni in ambito food, con una crescente attenzione verso il segmento wellness: ben il 51% sceglie infatti prodotti semplici, con farine integrali, cereali e zucchero di canna.

Social, news e lista delle attività del giorno

Follower, like e messaggi: i più giovani sono social già di prima mattina, secondo il sondaggio. Il 64% degli intervistati tra i 18 e i 34 anni, infatti, approfitta del momento della colazione per controllare le proprie pagine sui social media.

Chi ha figli, invece, usa i pochi minuti dedicati alla colazione per programmare la giornata (lo fa il 73% degli intervistati con figli, rispetto ad una media del 54%): scuola, attività pomeridiane e così via.

Solo il 3% degli intervistati legge il giornale, mentre il 38% preferisce ascoltare le news in TV e il 25% legge le principali notizie online o sui social. In quest’ultimo caso sono soprattutto le nuove generazioni a prediligere l’informazione in versione digital (il 31% degli intervistati tra i 18 e i 34 anni).