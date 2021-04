Contro gli sprechi alimentari di Pasqua, Too Good To Go lancia #SaveLaColomba

Contro gli sprechi alimentari di Pasqua arriva #SaveLaColomba, la nuova iniziativa di Too Good To Go per evitare che i prodotti di Pasqua invenduti vengano sprecati

#SaveLaColomba, la nuova iniziativa contro gli sprechi alimentari di Pasqua di Too Good To Go

Salvate la colomba di Pasqua. E quindi… mangiatela. Contro gli sprechi alimentari di Pasqua arriva #SaveLaColomba, la nuova iniziativa di Too Good To Go per evitare che i prodotti di Pasqua invenduti vengano sprecati.

Sull’app si trovano Magic Box speciali per offrire un’ultima possibilità ai cibi pasquali ancora buoni, ai dolci di pasticcerie e gastronomie, che possono così arrivare sulle tavole dei consumatori a prezzi ribassati.

Too Good To Go contro lo spreco alimentare

L’app antispreco permette a bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati e hotel di recuperare e vendere online a prezzi ribassati il cibo invenduto “troppo buono per essere buttato” grazie alle Magic Box, che presentano una selezione a sorpresa di prodotti e piatti freschi che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo. Gli utenti della app cercano i locali aderenti, ordinano la propria Magic Box, la pagano via app e la ritirano per scoprire cosa c’è dentro. A livello globale, è un’esperienza che ha permesso di salvare 50 milioni di pasti, 2 milioni in Italia.

La campagna #SaveLaColomba

Ora Too Good To Go si impegna a dare nuova vita a dolci e non solo rimasti invenduti dopo Pasqua. Sulla scia del successo della campagna post-natalizia #SaveThePanettone, l’app ripropone la stessa iniziativa per recuperare i cibi tipici della Pasqua, che i negozianti non sono riusciti a vendere per tempo.

Dall’8 al 25 aprile con l’iniziativa #SaveLaColomba, gli utenti avranno l’occasione di acquistare tramite l’app delle Magic Box speciali con all’interno dolci e prodotti tradizionali del periodo pasquale, colombe e uova di cioccolato in primis, che in questo modo potranno essere recuperati anche oltre il periodo festivo.

Il progetto coinvolge in particolare le città di Milano, Napoli, Roma e Torino e mira ad aiutare pasticcerie, supermercati, gastronomie e grandi catene a smaltire gli alimenti rimasti in negozio.

«In un periodo travagliato come questo, il successo della campagna post-natalizia ci ha dimostrato come, specialmente durante le festività, andiamo incontro a sprechi di cibo non indifferenti e che è importante supportare i negozianti offrendo dei canali alternativi per evitare di sprecare prodotti ancora freschi – dice Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go – Non solo, il fatto che molti utenti abbiano accolto con entusiasmo questa iniziativa ci ha dato prova ancora una volta di quanto queste problematiche stiano a cuore a un pubblico sempre più ampio e che il tema stia diventando sempre più rilevante per molti».

Come evitare gli sprechi di Pasqua in dispensa

Come evitare invece lo spreco alimentare di colombe e cioccolato rimasti in casa? Ecco i consigli di Too Good To Go.

Ricordarsi dei dolci in dispensa. Durante le Festività spesso si acquistano, o ricevono, più dolci del dovuto; per tale ragione è fondamentale conservarli tutti in uno stesso scomparto della dispensa o del frigorifero, disponendo in primo piano gli alimenti con una scadenza più ravvicinata in modo da poterli consumare prima e non essere costretti a gettarli perché dimenticati e ritrovati dopo tanto tempo.

Fare attenzione alla conservazione degli alimenti. Non solo è bene organizzare i prodotti secondo le date di scadenza, ma è altrettanto importante fare attenzione alla conservazione, per evitare che vadano a male. Il cioccolato, ad esempio, può essere riposto direttamente in frigorifero o in freezer nelle apposite bustine ermetiche oppure tritato a scaglie e conservato in un barattolo, pronto per essere utilizzato come gocce di cioccolato. La colomba, invece, è opportuno avvolgerla nella pellicola trasparente e conservarla in un luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

Sbizzarrirsi con la fantasia. Perché non provare nuove ricette? Il cioccolato avanzato dalle uova di Pasqua ha veramente molteplici usi, basta un pizzico di originalità per realizzare torte, creme per pasticcini o fondute di cioccolato in cui immergere la frutta. E per i più creativi, è possibile riciclare la colomba avanzata utilizzandola come base per torte o dolci al cucchiaio, ma anche per ricette salate come sfiziosi crostini di colomba o club sandwich.