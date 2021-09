Dal 18 settembre la Settimana del prosciutto italiano DOP

Al via la Settimana del prosciutto italiano DOP

Dal 18 al 25 settembre riparte la Settimana del prosciutto italiano DOP. L’evento fa parte della campagna di comunicazione e promozione nata su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per la valorizzazione della filiera suinicola e, nello specifico, di uno dei prodotti più importanti del comparto: il Prosciutto italiano a marchio DOP.

I #ProsciuttiDOP 🇮🇹 sono prodotti di qualità certificata, preparati nel rispetto delle nostre tradizioni e secondo i più alti standard di sicurezza. 📅 18 – 25 settembre #SettimanaProsciuttoDOP

🏆 Scegli la qualità, acquista il prosciutto italiano DOP! — BMTI (@BMTI_IT) September 11, 2021

La campagna, che continuerà per tutto il mese di ottobre, sarà rivolta ai consumatori per incentivare un consumo consapevole e sostenibile di uno dei prodotti di valore del Made in Italy.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Fondo nazionale per la suinicoltura con il supporto di BMTI, e coinvolge tutti gli 8 Consorzi italiani: Crudo di Cuneo DOP, Prosciutto di Carpegna DOP, Prosciutto di Modena DOP, Prosciutto di Parma DOP, Prosciutto di San Daniele DOP, Prosciutto Toscano DOP, Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP e Vallée d’Aoste Jambon De Bosses DOP.