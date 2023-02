Festa del bio, domani la tappa milanese. Tra i protagonisti “Being Organic in Eu”

La Festa del Bio, gratuita e aperta a tutti, dà appuntamento a domani, sabato 4 febbraio, per la tappa milanese. Tra i protagonisti di questo evento ci sarà il progetto Being Organic in Eu, nato dal partenariato tra FederBio e Naturland

Dopo la tappa bolognese, la Festa del Bio, gratuita e aperta a tutti, dà appuntamento a sabato 4 febbraio, presso il Palazzo Giureconsulti di Milano, per raccontare come le scelte alimentari possano contribuire a tutelare la biodiversità, la fertilità dei suoli e a mitigare i cambiamenti climatici.

La manifestazione, che punta a far conoscere il mondo del biologico e a sensibilizzare verso un’alimentazione più salutare e sostenibile, è organizzata da FederBio, con la partecipazione di Legambiente, Slow Food Italia, Lipu, WWF Italia, ISDE Medici per l’Ambiente, AssoBio, Altromercato, Coalizione CambiamoAgricoltura, Cambia la Terra e Kyoto Club.

Il progetto Being Organic in Eu alla Festa del bio

Tra i protagonisti di questo evento ci sarà il progetto Being Organic in Eu, nato dal partenariato tra FederBio e Naturland, che si pone l’obiettivo di promuovere la strategia Farm to Fork e i benefici che il biologico comporta per la salute e l’ambiente.

Alla festa del BIO, il progetto di promozione sosterrà alcune iniziative realizzate nell’ambito della campagna Being Organic in Eu, che sarà, inoltre, partner del talk delle ore 17.15. Gli agricoltori, ospiti del talk, racconteranno come affrontano ogni giorno le sfide della crisi climatica.

La partnership del progetto sarà, infine, al centro del goloso show cooking “Tutti i colori della cucina amica dell’ambiente” a cura di Daniele Resconi, chef e star di TikTok. La Festa del Bio si concluderà con un gustoso BIOAperitivo per tutti e l’appuntamento alla tappa di Roma.

“Being Organic in Eu è un progetto europeo nato con l’obiettivo di incrementare la considerazione e la conoscenza dell’agricoltura biologica, la riconoscibilità del logo bio europeo e sensibilizzare a un consumo più etico, salutare e sostenibile. Si tratta quindi del partner ideale per manifestazioni come la Festa del BIO, che unisce talk di approfondimento a momenti di showcooking con degustazione per trasferire i valori e la bontà degli alimenti biologici – ha commentato Paolo Carnemolla, Segretario Generale FederBio. – Le nostre scelte a tavola sono fondamentali per la protezione dell’ambiente, della biodiversità e possono contribuire a mitigare i cambiamenti climatici. Scegliere bio significa non solo tutelare la salute e l’ambiente ma anche preservare la fertilità del suolo per le generazioni future”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!