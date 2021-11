Herbalife Nutrition adotta il nuovo Codice di Condotta, realizzato con MDC

Herbalife Nutrition adotta il Codice di Condotta realizzato in collaborazione con il Movimento Difesa del Cittadino. Le principali innovazioni riguardano soprattutto la regolamentazione delle attività di comunicazione relativa ai propri prodotti nutrizionali

Herbalife Nutrition ha annunciato oggi di aver co-creato e adottato il primo Codice di Condotta sviluppato, in Italia, da un’azienda in collaborazione con i consumatori. Il nuovo Codice è nato, infatti, con il contributo del Movimento Difesa del Cittadino, Associazione nazionale dei consumatori, che tutela i diritti civili dei cittadini dagli abusi della burocrazia e delle aziende.

Il Codice di Condotta di Herbalife Nutrition

Il nuovo Codice mostra il continuo impegno di Herbalife Nutrition per la responsabilità sociale – fare la cosa giusta per i suoi membri, i loro consumatori e la società nel suo complesso. In vigore dal 1° dicembre 2021, il Codice di Condotta va a rafforzare il Codice Etico che già regola le attività di Herbalife Nutrition in Italia e migliora ulteriormente l’esperienza del consumatore.

In particolare, le principali innovazioni contenute nel nuovo Codice di Condotta Herbalife Nutrition riguardano soprattutto la regolamentazione delle attività di comunicazione relativa ai propri prodotti nutrizionali, che già avviene sulla base ed in conformità al Codice Deontologico del gruppo Integratori Italia (Unione Italiana Food).

“Dopo un lungo ed approfondito confronto sui contenuti Herbalife Nutrition sta facendo un grande passo avanti per i consumatori adottando questo nuovo codice di condotta che dà garanzie più chiare e stringenti per l’acquisto dei propri prodotti”, ha dichiarato Francesco Luongo, Presidente del Movimento Difesa del Cittadino.

“Il Codice – spiega – regolamenterà nel dettaglio le pratiche commerciali aziendali rivolte al pubblico e la pubblicità, anche sui new media, facendo proprie le linee guida rigorose sull’influencer marketing stabilite dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato. Con questo strumento previsto espressamente dal Codice del Consumo ed ancora poco diffuso in Italia, Herbalife Nutrition dimostra il proprio impegno nel promuovere buone pratiche commerciali tra l’azienda ed i consumatori basate su principi di trasparenza e correttezza”.

A livello globale, i prodotti Herbalife Nutrition sono distribuiti attraverso un modello di vendita diretta basato su distributori indipendenti che promuovono i prodotti e creano una comunità per sostenere i consumatori nei loro obiettivi di stile di vita e benessere.

“Come azienda leader mondiale nel campo della nutrizione e dello stile di vita, la creazione della migliore esperienza possibile per il consumatore è al centro di tutto ciò che facciamo – dallo sviluppo di prodotti nutrizionali basati su un solido programma di R&D, fino all’opportunità economica che la vendita dei nostri prodotti può rappresentare per molti”, ha commentato Rebecca Varoli Piazza, Country Director per l’Italia di Herbalife Nutrition.

“Siamo entusiasti di essere pionieri di questo percorso compiuto insieme al Movimento Difesa del Cittadino, dato il nostro impegno condiviso per la protezione dei consumatori – prosegue. – Crediamo che questo Codice di Condotta rafforzi ulteriormente il nostro approccio responsabile e trasparente nei confronti dei nostri membri e dei loro clienti attraverso le nostre garanzie Gold Standard esistenti (rimborsi sui prodotti non utilizzati, basso costo di ingresso e trasparenza sull’opportunità economica), i regolamenti nazionali e le linee guida del settore, e può essere un vero motore di cambiamento per i consumatori”.

Herbalife Nutrition è membro della WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations), di Seldia (l’associazione europea di vendita diretta) e di AVEDISCO (Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori) in Italia, che forniscono ulteriori principi a cui l’azienda aderisce a sostegno di una positiva esperienza del consumatore.