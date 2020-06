Latte e prodotti lattiero-caseari, oggi la Giornata Mondiale

Oggi si celebra il 20° anniversario della Giornata Mondiale del Latte, istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura con l’obiettivo di promuovere l’importanza del latte e dei prodotti lattiero-caseari per il sostentamento di miliardi di persone.

Date le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dei governi locali legate al Covid-19, quest’anno gli organizzatori sono stati incoraggiati a realizzare eventi e iniziative online, per sensibilizzare i cittadini sui benefici del latte e dei prodotti lattiero-caseari legati alla salute e all’alimentazione, alla convenienza economica e all’accessibilità.

“Calano i consumi di latte in Italia e nei Paesi occidentali, eppure basta un bicchiere per fare il pieno necessario di calcio, vitamina B2 e proteine – ha affermato Assolatte in una dichiarazione riportata dall’Ansa – L’aspetto straordinario del latte è che, pur essendo un prodotto ‘antico’, identico da quando è comparso in natura, continua a essere adatto alle esigenze del terzo millennio, grazie anche alle innovazioni introdotte dalle aziende del settore; lo attesta il successo del latte ready-to-drink e il boom delle declinazioni healthy e trendy protagonisti su web e social. Il latte, inoltre, è in linea con il fenomeno mondiale del clean label avendo un’etichetta pulita dove non serve la lista degli ingredienti”.