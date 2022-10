Nitrosammine negli alimenti, consultazione pubblica Efsa

«È altamente probabile che per tutte le fasce di età l’ esposizione alimentare alle nitrosammine sia superiore al livello a partire dal quale potrebbero sussistere preoccupazioni per la salute». È quanto afferma la prof.ssa Bettina Grasl-Kraupp che presiede il gruppo di lavoro costituito dagli esperti scientifici dell’EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM). Il gruppo ha redatto il parere sulle nitrosammine, che sarà sottoposto a consultazione pubblica fino al 22 novembre 2022.

Gli esperti scientifici dell’Efsa hanno infatti avviato una consultazione pubblica sulla bozza di parere scientifico sui rischi per la salute degli animali legati alla presenza di nitrosammine negli alimenti. Il documento presenta una valutazione della tossicità delle N-nitrosammine, l’esposizione alimentare stimata dei cittadini europei alle nitrosammine cancerogene presenti negli alimenti e, sulla base di queste, la valutazione dei rischi per la salute della popolazione dell’UE.

Cosa sono le nitrosammine

Come spiega l’Efsa, le nitrosammine (o più formalmente N-Nitrosammine) sono composti chimici che possono formarsi negli alimenti a seguito della preparazione e trasformazione dei cibi. Queste sostanze sono state rilevate in svariati tipi di prodotti alimentari, quali prodotti a base di carne ottenuti mediante salatura, pesce trasformato, cacao, birra e altre bevande alcoliche.

Le nitrosammine possono anche essere presenti in diversi altri alimenti, come la carne cotta, gli ortaggi trasformati, i cereali, i prodotti lattiero-caseari oppure in alimenti fermentati, sottaceto e speziati.

Alcune nitrosammine sono genotossiche (possono danneggiare il DNA) e cancerogene (possono causare il cancro). Il progetto di parere dell’EFSA valuta dunque i rischi per la salute pubblica correlati alla presenza di nitrosammine negli alimenti.

Sostiene la prof.ssa Bettina Grasl-Kraupp (sul sito Efsa le dichiarazioni per intero): «Abbiamo iniziato con la valutazione dei danni potenziali causati dalle nitrosammine negli esseri umani e negli animali. Abbiamo quindi valutato i rischi per la salute per la popolazione dell’UE. Stando alle conclusioni della valutazione è altamente probabile che per tutte le fasce di età l’esposizione alimentare alle nitrosammine sia superiore al livello a partire dal quale potrebbero sussistere preoccupazioni per la salute».

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!