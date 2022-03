Olio e cereali, i consumatori cercano offerte sui prodotti che rincarano di più

Olio e cereali sono i prodotti in promozione più cercati dai consumatori. I prezzi dei generi alimentari sono sotto stress già da tempo e dopo la crisi economica innescata dalla pandemia ci sono ora le tensioni collegate alla guerra in Ucraina.

Le analisi hanno già evidenziato le dinamiche internazionali sui prezzi di grano, mais, olio di girasole, che subiscono un aumento di prezzi legato a molteplici fattori fra cui quelli geopolitici, crisi climatica e tensioni speculative. A questo si aggiunge l’interruzione dei flussi di approvvigionamento dalle zone di guerra e dal Mar Nero. A livello domestico, l’aumento dei prezzi sui generi alimentari ormai prosegue da mesi perché era iniziato già prima della guerra.

I consumatori e i prezzi in aumento

A livello individuale, i consumatori reagiscono per ora aumentando le ricerche di promozioni e sconti, come sempre fanno in momenti di difficoltà economica – che in questo caso prosegue ormai da mesi. Un’analisi fatta da Tiendeo.it, piattaforma di offerte e cataloghi online, ha analizzato i dati relativi ai comportamenti degli italiani.

Lo studio indica, dice la piattaforma, «un boom di ricerche di promozioni e offerte da parte dei consumatori nei prodotti di prima necessità maggiormente colpiti dal forte rincaro dei prezzi: aumentano del 200% le ricerche di promo di oli vegetali e di oltre il 100% quelle di farina».

C’è una crescita vertiginosa di ricerche di promozioni per l’olio di semi (+235%) e per l’olio di girasole (+175%) e aumentano le ricerche di cereali, soprattutto biscotti (+27.03%) e pasta (+24,88%), e di farina (+ 100%). Aumentano anche le promozioni di olio di girasole presenti sui cataloghi dei principali retailer italiani (+40%).

Oli vegetali e cereali, i più cercati in promozione

«I prezzi delle materie prime crescono a vista d’occhio, e i consumatori non stanno a guardare – dice l’analisi di Tiendeo.it – Secondo l’indice FAO, il prezzo degli oli vegetali è aumentato dell’8,5% rispetto al mese precedente, raggiungendo così un nuovo record. A tale aumento corrisponde una crescita proporzionale di ricerche di promo di olio di semi (+234.78%) e olio di girasole (+175%), comparando l’ultima settimana di febbraio con la prima settimana di marzo».

Per i cereali, l’indice FAO aumenta del 3% in un mese, più 5,1% il mais e più 2,1% il grano. Questo rincaro si riflette nel comportamento dei consumatori. Aumentano le ricerche di offerte di farina (+105,5%), biscotti (+27.03%), e pasta (+24,88%).

