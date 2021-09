Perdite e spreco di cibo, oggi la Giornata per metterci un freno

Il 17% di tutto il cibo che arriva ai consumatori viene sprecato o perso. Lo spreco e la perdita di cibo sono responsabile dell’8% delle emissioni globali di gas serra. Soprattutto, ridurre le perdite e lo spreco di cibo è fondamentale in un mondo in cui il numero di persone colpite dalla fame è ricominciato a crescere e ogni giorno tonnellate di cibo commestibile vengono sprecate o perse.

La pandemia ha inoltre aggravato l’emergenza della fame nel mondo, ormai ben lontana da quella Fame Zero che il mondo si era dato al 2030 fra gli obiettivi di sviluppo sostenibile. E i costi dello spreco alimentare non solo solo economici, ma anche sociali e ambientali.

Ecco perché si celebra oggi la seconda Giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e lo spreco di cibo, che vuole ridurre perdite e sprechi alimentari e muovere il mondo verso la costruzione di sistemi alimentari migliori e più sostenibili. For the People, for the Planet, come dice lo slogan della Giornata.

La perdita (dal raccolto alla vendita al dettaglio) e lo spreco di cibo (a livello di consumo) minano la sostenibilità dei sistemi alimentari. Quando il cibo viene perso o sprecato, spiega la Fao, tutte le risorse che sono state utilizzate per produrre questo cibo – inclusi acqua, terra, energia, lavoro e capitale – vanno sprecate. Lo smaltimento dei rifiuti alimentari nelle discariche porta a emissioni di gas serra, e contribuisce al cambiamento climatico.

La perdita e lo spreco di cibo hanno un impatto negativo sulla sicurezza alimentare e sulla disponibilità di cibo e contribuisce ad aumentare il costo del cibo.

Food loss & waste isn’t just about perfectly good food not making it to our tables, or the money we waste when it gets thrown out instead of eaten.

The real cost of food goes far beyond what we pay for it.

Stop food loss & waste. For the people. For the planet!#FLWDay pic.twitter.com/JEqWoY5aOz

— FAO (@FAO) September 29, 2021