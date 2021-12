Prodotti agroalimentari, proseguono le campagne di promozione dell’UE

Ammontano a 185,9 milioni di euro i fondi per il 2022 destinati alla promozione dei prodotti agroalimentari all’interno e all’esterno dell’UE. Analogamente al 2021, il programma di lavoro della politica di promozione per il prossimo anno è incentrato sui prodotti e le pratiche agricole che sostengono gli obiettivi del Green Deal europeo, quali i prodotti biologici dell’UE, gli

ortofrutticoli, l’agricoltura sostenibile e il benessere degli animali.

Prodotti agroalimentari, le campagne di promozione

In particolare la politica di promozione cofinanzierà campagne in linea con le ambizioni del Green Deal europeo, a sostegno degli obiettivi delineati con la strategia “Dal produttore al consumatore“, il piano europeo di lotta contro il cancro, il piano d’azione dell’UE per l’agricoltura biologica e la comunicazione sull’iniziativa dei cittadini europei “End the cage age“.

L’obiettivo è quello di informare i consumatori dell’Europa e del resto del mondo circa l’agricoltura biologica, l’agricoltura sostenibile nell’UE e il contributo del settore agroalimentare all’azione climatica e l’ambiente.

Nell’UE saranno finanziate, inoltre, campagne per promuovere un’alimentazione sana e una dieta equilibrata aumentando il consumo di frutta e verdura fresche.

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato Janusz Wojciechowski, Commissario per l’Agricoltura – è sensibilizzare in merito all’agricoltura biologica e a pratiche agricole più sostenibili, abbinate alla promozione di ortofrutticoli freschi, essenziali per un’alimentazione sana e un’alimentazione equilibrata. La domanda per questi prodotti deve crescere se vogliamo che un maggior numero di produttori aderisca alla transizione verde”.

Le campagne si prefiggono, inoltre, di sottolineare gli standard elevati di sicurezza e qualità nonché la diversità e gli aspetti tradizionali dei prodotti agroalimentari europei, ad esempio promuovendo i regimi di qualità dell’UE, come le indicazioni geografiche nell’UE.

Infine, per quanto riguarda le campagne al di fuori dell’UE, si accorda priorità ai mercati con un elevato potenziale di crescita, come il Giappone, la Corea del Sud, il Canada e il Messico. Le iniziative selezionate dovrebbero migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione, ottimizzarne l’immagine e aumentare la loro quota di mercato nei paesi interessati.

Prossime campagne

Gli inviti a presentare proposte per le prossime campagne per il 2022 saranno pubblicati nel gennaio 2022, destinati a un’ampia gamma di organismi, come le organizzazioni professionali, le organizzazioni di produttori e i gruppi agroalimentari responsabili delle attività di promozione.

I progetti saranno valutati in funzione degli obiettivi climatici e ambientali della PAC, del Green Deal europeo e della strategia “Dal produttore al consumatore”, con particolare riguardo alla sostenibilità della produzione e del consumo.