Prosegue il progetto LIFE IN MOTION, domani il prossimo il webinar

Migliaia di cittadini, collegandosi alla pagina Facebook dell’Associazione, hanno seguito ieri pomeriggio il webinar di presentazione del progetto LIFE IN MOTION – Energie in Movimento, realizzato dal Movimento Difesa del Cittadino, in collaborazione con HERBALIFE NUTRITION, nato con l’obiettivo di favorire il contrasto all’obesità attraverso una campagna informativa e di sensibilizzazione rivolta ai cittadini.

Dopo l’introduzione ai lavori e alla descrizione delle azioni progettuali, curate dal Presidente nazionale di MDC, Francesco Luongo e dalla Country Director Italy di Herbalife Nutrition, Rebecca Varoli Piazza, è intervenuto Antonio Longo, Presidente onorario di MDC e Direttore della testata giornalistica “Help Consumatori”, evidenziando come “l’Europa da almeno 20 anni si preoccupi della sicurezza alimentare e della sana alimentazione”.

Anche MDC – ha proseguito – è da sempre impegnato su questi fronti; il progetto attuale con Herbalife va nella giusta direzione di una informazione consapevole e di una alimentazione equilibrata e salutare. Abbiamo trattato oggi il tema importante del Nutriscore o etichetta-semaforo, che invece di orientare rischia di confondere il consumatore, penalizzando pesantemente il cibo made in Italy e la dieta mediterranea. Saremo sempre schierati contro queste semplificazioni motivate da corposi interessi di lobbies e saremo a favore della lotta all’obesità e al cibo-spazzatura>> .

E’ seguito poi l’intervento di Maria Claudia Mifsud, Istruttrice e Personal trainer, che ha avviato un primo discorso sull’importanza fisica, psicologica e sociale dell’attività sportiva, in modo particolare per contrastare l’obesità, sottolineando come <<tra gli obiettivi di questo bellissimo progetto, c’è il far conoscere dal vivo i benefici che possono derivare da una sana attività fisica: lo sport, infatti, ha un valore protettivo e preventivo del corpo e della mente. È rigenerante, scarica stress e tensioni, costruisce relazioni. È uno strumento fondamentale e dovrebbe caratterizzarsi come stile di vita da cui trarre beneficio ogni giorno, poiché anche se nel corso della vita non c’è stata l’occasione di praticarlo, iniziare può aprire le porte ad un insostituibile percorso benefico e rilassante. Oltre che fisici, i benefici sono anche psicologici: innanzitutto, ottenendo risultati si aumenta la propria autostima, fondamentale per chi soffre di questa patologia>>

LIFE IN MOTION, domani il prossimo webinar

Il prossimo appuntamento è rappresentato dal webinar che si terrà domani 23/06/2021, alle ore 11.30 (Link: https://zoom.us/webinar/register/WN_KvaUvfhFR2ms5vNz_GoaLg), tenuto dalla Dott.ssa Elisa Caponetti, psicologa e psicoterapeuta, per avviare l’approccio psicologico ed intervenire sulla promozione della socialità e il contrasto all’isolamento. Verrà qui approfondito il rapporto tra il cibo e il significato, anche inconscio, che gli viene dato.

Il webinar sarà trasmesso anche sulla pagina Facebook dell’Associazione.

Tutte le attività progettuali saranno consultabili qui.