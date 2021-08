Sicurezza alimentare, Efsa lancia campagna #EUChooseSafeFood

La sicurezza alimentare si basa sulla scienza. E per sensibilizzare i consumatori sulla scienza che sta alla base della sicurezza alimentare, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e gli Stati hanno lanciato la campagna #EUChooseSafeFood che punta a scelte alimentari sicure.

I consumatori europei, dice l’Efsa, sono fra i più protetti e informati al mondo sui rischi collegati alla catena alimentare proprio perché il sistema di sicurezza alimentare europeo conferisce a ogni cittadino il diritto di sapere come viene prodotto, lavorato, confezionato, etichettato e venduto il cibo che mangia.

Nell’ambito di questo sistema, gli esperti dell’Efsa esaminano dati e studi scientifici per valutare i rischi alimentari.

You have the right to safe and worry-free food! The safety of all #foodadditives used in the EU is assessed and monitored by EFSA – for peace of mind when you’re enjoying a meal.

