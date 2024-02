Spreco alimentare, Coop impegnata con i progetti Buon Fine e Mangiami subito

All’insegna dello slogan Meno spreco più solidarietà ci sono le iniziative della Coop per il contrasto allo spreco alimentare. In occasione della Giornata di prevenzione dello spreco alimentare di oggi, Coop diffonde i risultati dei progetti che segue in questo campo: il progetto Buon Fine, che nel 2023 ha permesso di recuperare quasi 4500 tonnellate di cibo destinate alle associazioni di volontariato, e Mangiami subito, con lo sconto fino al 50% per i prodotti prossimi alla scadenza, che ha raggiunto il valore di quasi 45 milioni di euro di prodotti scontati venduti.

Buon Fine, recuperati quasi 4500 tonnellate di cibo

Il progetto “Buon Fine” (attivo a livello nazionale dal 2003) che si impegna a recuperare prodotti alimentari altrimenti destinati a rifiuto e donarli a persone in difficoltà, nel 2023 ha permesso di donare 4.480 tonnellate di derrate alimentari –in grado di generare oltre 8 milioni 960 mila pasti– per un valore pari a più di 28 milioni 725 mila euro. A beneficiarne 843 associazioni di volontariato in tutta Italia.

Con questo progetto i prodotti invenduti o invendibili, perfettamente integri nelle loro funzioni d’uso, nutrizionali e igieniche, ritirati dalla vendita perché non conformi agli standard di qualità e servizio, sono contabilizzati, raccolti e conservati in spazi e contenitori dedicati per essere ceduti a titolo gratuito a organizzazioni no profit attive nel sociale che li utilizzano per realizzare pasti o pacchi spesa. I prodotti arrivano a chi ne ha bisogno attraverso una rete solidale che coinvolge i dipendenti Coop, che organizzano e gestiscono le diverse fasi della donazione, e i soci Coop che, a titolo volontario, si occupano delle relazioni con enti pubblici e associazioni.

Mangiami subito: sconto sui prodotti prossimi a scadenza

Mangiami subito è l’altra iniziativa di contrasto allo spreco alimentare, che consiste nella vendita di prodotti prossimi alla scadenza a prezzi scontati fino al 50% a fine giornata. Questa pratica nel 2023, spiega una nota della Coop, “ha intercettato con favore le esigenze di risparmio delle famiglie italiane ed ha permesso la vendita di quasi 45 milioni di euro di prodotti in scadenza, coinvolgendo 828 punti vendita”.

Altre offerte vengono sempre più frequentemente proposte alla sera, in prossimità dell’orario di chiusura (solitamente nell’ultima ora), sui prodotti di giornata lavorati nei reparti panetteria e gastronomia.

I prodotti che rientrano in Mangiami Subito sono soprattutto quelle delle categorie freschi confezionati e freschissimi (salumi e latticini, carni rosse e bianche, pesce e quarta gamma dell’ortofrutta).

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!