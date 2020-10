“Veggie burger”, via libera dal Parlamento Europeo

Il Parlamento Europeo non ha approvato gli emendamenti che intendevano limitare l’uso delle denominazioni di carne ai soli prodotti di origine animale. Via libera a prodotti come “hamburger vegano” e “salame vegetale”

Il Parlamento Europeo salva il veggie burger, si apprende dall’Ansa. Via libera, dunque, a prodotti come “hamburger vegano” e “salame vegetale”. Oggetto di votazione gli emendamenti che intendevano limitare l’uso delle denominazioni di carne ai soli prodotti di origine animale, ma nessuno di questi è stato approvato. Pertanto, resta la possibilità di utilizzare termini come mortadella, salsiccia o hamburger per prodotti con ingredienti integralmente vegetali.

Veggie burger, gli emendamenti al voto

Quattro, in particolare, gli emendamenti respinti, divenuti oggetto di dibattito in questi giorni. Uno di questi prevedeva, ad esempio, il divieto di chiamare “hamburger” un prodotto esclusivamente vegetale, al fine di tutelare le denominazioni. Un altro prevedeva il mantenimento dello dello status quo, con l’obbligo di indicare, però, la natura “vegetale” accanto al nome del prodotto. Il terzo prevedeva di ammettere, per i prodotti vegetali, solo l’uso di termini come “hamburger” e “salsiccia”, riservando ai prodotti a base di carne diciture quali “prosciutto”, “salame” e così via. (Ansa). Infine, un quarto emendamento prevedeva di riservare le denominazioni relative alla carne a prodotti di natura “animale”, con la possibilità della Commissione di adottare atti di deroga parziale o totale alla norma. (la Repubblica)

Coldiretti: serve legge nazionale per fare chiarezza

“Serve una norma nazionale per fare definitivamente chiarezza su veggie burger e altri prodotti che sfruttano impropriamente nomi come mortadella, salsiccia o hamburger, per evitare l’inganno ai danni del 93% dei consumatori che in Italia non seguono un regime alimentare vegetariano o vegano”.

È quanto chiede il presidente della Coldiretti Ettore Prandini dopo il voto al Parlamento Europeo, che non ha approvato nessuno degli emendamenti che si proponevano di vietare o di consentire l’uso delle denominazioni di alimenti a base di carne per i prodotti di origine vegetale.

“A supportare la necessità di una legge nazionale in materia, sull’esempio francese, c’è peraltro il fatto che la Corte di giustizia europea – conclude la Coldiretti – si è già pronunciata in passato sul fatto che “i prodotti puramente vegetali non possono, in linea di principio, essere commercializzati con denominazioni, come ‘latte’, ‘crema di latte’ o ‘panna’, ‘burro’, ‘formaggio’ e ‘yogurt’, che il diritto dell’Unione riserva ai prodotti di origine animale” anche se “tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione”. Con la sola eccezione del tradizionale latte di mandorla italiano.