Green Deal, il Parlamento Ue chiede di ridurre le emissioni di metano del settore energetico

Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione su una nuova legge per ridurre le emissioni di metano del settore energetico, con l’obiettivo di raggiungere gli obiettivi climatici UE e migliorare la qualità dell’aria. Si tratta della prima legge UE per ridurre le emissioni di metano – si legge in una nota – e comprende le emissioni dirette di metano provenienti dai settori del petrolio, del gas fossile e del carbone, oltre che dal biometano, una volta immesso nella rete del gas. I deputati chiedono, inoltre, che le nuove norme includano anche il settore petrolchimico.

“Il metano è un potente gas a effetto serra e un inquinante atmosferico ed è responsabile di circa un terzo dell’attuale riscaldamento globale – spiega il Parlamento Ue – Proviene da un’ampia gamma di settori, tra cui l’agricoltura, i rifiuti e l’energia, responsabili rispettivamente del 53%, 26% e 19% delle emissioni di metano nell’UE secondo l’Agenzia europea dell’ambiente”.